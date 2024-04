Wendy Guevara no se siente a la altura de “Siempre reinas”

Si bien parece que Wendy Guevara es como “el ajonjolí de todo los moles”, porque la vemos en todos los shows y hasta en comerciales, algo que de plano descartó es participar en la tercera temporada del reality show “Siempre reinas”, de Netflix, así que si la llegaran a invitar, diría que no. “Yo creo que no estoy para estar en eso, es para actrices y cantantes que ya llevan muchísima trayectoria, yo creo que no entro ahí, pero respeto a Lucía Méndez”, dice, al tiempo que Julián Gil, con quien participa en un programa, defendió el legado de la ganadora de “La casa de los famosos México”: “a veces la trayectoria no es lo importante sino el cariño del público”.

Mijares ya se ve en desventaja en “Juego de voces”

Todavía no se estrena “Juego de voces”, el nuevo programa de Televisa que reúne y enfrenta a famosos con sus hijos, y Manuel Mijares, uno de los participantes, ya ve hacia dónde apunta el final del show: “Hay una clara tendencia a que yo no gane”, expresa ante la incredulidad de sus compañeros y de Lucerito, su hija. Eduardo Capetillo es más sincero: “no he ganado una sola (actividad)”, pues son los hijos los que aparentemente han tomado la delantera en los concursos que dejarán ver el lado paternal de los artistas y el lado explosivo de sus herederos.

Mijares en la alfombra roja del musical "Mamma Mia!", el cual celebró la noche de ayer 100 representaciones en el Teatro de los Insurgentes. Foto: Clasos.

Gómez Cruz no alcanzó a ver su cortometraje

Ernesto Gómez Cruz falleció el pasado fin de semana, a los 90 años, pero su más reciente trabajo actoral se encuentra en posproducción. Nos cuentan que el veracruzano no pudo ver la versión final del cortometraje “Tespis Teporocho”, escrito y producido por Alberto Estrella. Una de las características que tenía el actor es que, pese a usar lentes, siempre se los quitaba para leer los guiones.

A lo largo de su haber como actor, Ernesto Gómez Cruz participó en más de 160 películas. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

