Wendy Guevara se sincera sobre su encuentro con Madonna: "es súper linda"

Quien diga que los sueños no se cumplen, que le pregunte a Wendy Guevara. Anoche, la influencer trans hizo realidad una de sus más grandes ilusiones al no solo conocer a Madonna, sino compartir el escenario con ella.

Guevara fue la invitada especial al concierto que la llamada "Reina del pop" ofreció en la CDMX (el tercero de cinco); un papel que ya anteriormente desempeñaron el actor Alberto Guerra y Guillermo Rodríguez, colaborador del programa de Jimmy Kimmel.

Los rumores sobre la participación de la ganadora de "La casa de los famosos" iniciaron desde muy temprana hora; sin embargo, fue hasta la hora del show, justo cuando Wendy salió de entre el público y puso un pie en el escenario cuando éstos se confirmaron.





La influencer trans fue la tercer invitada de Madonna en México. Foto: Instagram.





"Un sueño hecho realidad, gracias Madonna", escribió Guevara en las redes sociales tras el espectacular show; sin embargo, no fue hasta hace unos minutos, y una vez que asimiló lo que acababa de vivir, que la famosa dio detalles sobre su encuentro con la intérprete de "Like a virgin".

Lo primero que reveló fue que recibió la invitación cuando se encontraba en París, grabando una serie para TUDN al lado de Julián Gil: "Estaba en París y su gente (la de Madonna) contactó a mi mánager; yo me quedé toda loca, dije: '¿pero cómo es posible?'", dijo en entrevista con Despierta América.









Guevara reveló que horas antes de conocer a la artista estaba super nerviosa, con "los nervios de punta", pero todo cambió por el buen trato que recibió: "me trató súper bien, me puso un camerino. La verdad (es) súper linda", agregó.

Lamentablemente y por culpa del tráfico de la ciudad, Wendy no pudo convivir con Madonna más allá de lo que se vio en el escenario, pues una vez que llegó al recinto, ella ya estaba preparándose para salir al show: "Llegué un poquito tarde y ella ya estaba haciendo oración para salir, pero una lo disfruta. Yo dije, si Madonna me dice: 'Wendy tráeme un agua, yo voy y se la traigo".

Sobre el momento tan increíble que por el que está pasando en su vida y su carrera, la influencer asegura que todavía no puede creerlo, pero agradece la oportunidad que las televisoras y otras plataformas le han brindado: "nunca imaginé que me iba a pasar esto y es la vida quien te posiciona en los lugares en los que debes de estar. No sé ni como agradecerlo, ni qué decir... no quiero llorar, (todavía) no me la creo", finalizó

Después de estar con Madonna, Wendy viajará a Las Vegas para formar parte de la entrega de los Latin America Awards que se realizarán este 25 de abril, lo que confirma que se encuentra en su mejor momento y (como ella dice) ni modo.

