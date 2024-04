Dan más tiempo para debate libre; Claudia y Xóchitl aceptan

Los equipos de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se manifestaron satisfechos con el formato acordado para el debate de hoy en los Estudios Churubusco, pues no será tan rígido como el primero. Una de las quejas de ambas fue el exceso de preguntas de los moderadores, por lo que ahora habrá más tiempo para la exposición libre de temas. Para el INE, que atendió las peticiones de las candidatas y el candidato, existen condiciones inmejorables para que este segundo debate sea mejor que el de hace tres semanas. Así que habrá espacio para el intercambio. De propuestas y de dardos. Veremos cuáles tienen más peso al final.

Consejeros prometen no distraer

Quienes prometieron portarse bien esta vez fueron los consejeros del INE, criticados en el primer debate porque decidieron de última hora permanecer dentro del foro y fueron acusados de distraer con miradas y gestos a los candidatos presidenciales. Nos cuentan que aún les será permitida la entrada al set, bajo decisión personal, pero la consejera Carla Humphrey aseguró ayer durante la presentación del foro que nadie del Consejo General va a alborotar ni perturbar a los debatientes. Ya veremos si cumplen, porque las sillas que los consejeros pueden ocupar están colocadas a un lado, pero a la vista de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

Guerra de nervios entre los cuarteles

Mientras desde la campaña de Xóchitl Gálvez anunciaron toda la semana ataques certeros durante el debate, la morenista Claudia Sheinbaum de nuevo decidió no asistir al ensayo organizado por el INE y prefirió concentrarse en una reunión con sus asesores para afinar detalles antes de enfrentar esta noche a Gálvez y al emecista Jorge Álvarez Máynez. Su equipo de trabajo descartó un desaire al INE porque el ensayo es opcional y es un simple reconocimiento de las instalaciones. Nos hacen ver que, tras el primer debate, en el que doña Xóchitl se vio nerviosa, cosa que reconoció posteriormente, no darle importancia al ensayo es también una señal que se envía desde el cuartel morenista de que su candidata está segura y no le preocupa la ofensiva que promete su contrincante. ¿Será?

Citlalli y Lozano calientan debate en EL UNIVERSAL

La morenista Citlalli Hernández y el aliancista Javier Lozano participarán en una mesa este domingo en EL UNIVERSAL para analizar el segundo debate presidencial, pero don Javier y doña Citlalli no se esperaron y ya desde ayer por la tarde cruzaron los primeros picotazos, como buenos gallos de pelea. Lozano retó en la red social X a Hernández a acudir a la mesa: “¿O te ausentarás como acostumbras en el Senado?”, escribió. Y la secretaria general de Morena le reviró: “Generalmente no bajo mi nivel con personas deleznables y sin argumentos, pero para debatir, defender y presumir que la doctora Sheinbaum ganará mañana el debate, haré una excepción”. Tenga a la mano sus palomitas.