Gazapos, karma y guerritas digitales en la campaña

Nos cuentan que ayer fue un día movido en el frente digital de las campañas. Apenas pasado el mediodía, Epigmenio Ibarra subió a sus redes una entrevista que dio Xóchitl Gálvez en 2022, en la que se burló de que “cualquiera que pague” puede aparecer arriba en las encuestas de Massive Caller, la misma casa que la semana pasada la puso unas décimas arriba de Claudia Sheinbaum. En un giro como para creer en el karma, unos minutos después, en un mitin en Cabo San Lucas, doña Claudia tuvo su propio resbalón verbal cuando dijo: “nosotros no vamos a llegar a la presidencia como lo hizo el presidente Andrés Manuel, por una ambición personal”. En la siguiente parada aclaró que quiso decir lo contrario de lo que dijo. Para ese momento, los azules inundaban las redes con el video del gazapo de Claudia y los guindas bombardeaban con el de Xóchitl, tundiéndole a la única encuestadora que la ha puesto en primer lugar. Un día normal en las campañas, pues.

Temen mancuerna fosforena en tercer debate

En el cuartel de la alianza PRI-PAN-PRD temen que en el tercero y último debate presidencial se produzca una “mancuerna fosforena”, en la que Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez se coordinen en contra de Xóchitl Gálvez. Nos comentan que esa fue la razón que llevó a aceptar la propuesta de eliminar del formato el llamado “cara a cara”, porque aunque la aliancista sigue necesitando marcar el contraste, consideraron que si el candidato emecista decidía unir fuerzas con la morenista, las preguntas directas entre ellos resultarían contraproducentes. De cualquier forma, no descartan una estrategia conjunta contra doña Xóchitl, quien como sea promete que no decepcionará a sus simpatizantes.

Sandra Cuevas ya ganó

Bien dicen que quien persevera alcanza, y si no, pregúntele a Sandra Cuevas. Pero no porque ya tenga asegurado su triunfo para una curul en el Senado por Movimiento Ciudadano, sino porque finalmente, tras más de un año de haber ingresado la solicitud de su nombre como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, este organismo le entregó la concesión para su uso exclusivo por 10 años. Así que si la excaldesa de Cuauhtémoc no gana un escaño, podrá usar su marca para foros, talleres, congresos y eventos de entretenimiento, según lo estipulado en la respuesta del IMPI.

Alito no suelta su candidatura aunque la ofrezca

Luego de que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, ofreció retirar su candidatura al Senado a cambio de la declinación de Jorge Álvarez Máynez a favor de Xóchitl Gálvez, desde Movimiento Ciudadano vino lo que fue tomado como una señal de hacia dónde está viendo el partido naranja, cuando Juan Ramón Rivera, candidato emecista a diputado federal por el Distrito 6 de Querétaro, declinó a favor de Luis Humberto Fernández, de Morena. Algunos malpensados andan diciendo que don Alito y su equipo se fijaron en esa declinación de un candidato no tan conocido para ponerla de pretexto, porque en realidad no hay modo de que renuncie a su plurinominal para la Cámara alta. ¿Será?