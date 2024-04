Desafiantes traslada las emociones del tenis a la pantalla

Viendo el tenis en la televisión fue como Justin Kuritzkes, guionista de Desafiantes consiguió la primera idea para vencer el papel en blanco y escribir una nueva historia.

“Encendí la televisión y estaban transmitiendo el US Open (uno de los cinco premios más importantes del tenis en el mundo), era la final entre Serena Williams (EU) y Naomi Osaka (EU) y mientras jugaban hubo aquella llamada controvertida del árbitro”, recuerda Justin.

En el tenis existe el warning (advertencia) equivalente a una tarjeta amarilla en el futbol, un castigo que el juez da a los jugadores cuando lo considera necesario, existen distintos tipos, por perder el tiempo, por conducta antideportiva, o el que inspiró a Justin para Desafiantes.

“Recuerdo que el juez acusó a Williams de recibir instrucciones desde una de las gradas frontales. Nunca había oído hablar de esta regla, pero por eso me interesé aún más. Serena Williams decía: ‘Eso no pasó, nunca haría eso’ la respuesta (de si lo hizo o no) no la sabremos, pero en la ficción todo es posible”, cuenta Justin en conferencia de prensa.

A esta historia real, Justin adaptó la de una tenista prodigio retirada de nombre Tashi Duncan que está en busca de recuperar la carrera deportiva de su pareja, pero para ello Tashi, interpretada por Zendaya debe competir contra su ex.

“La escritura del guión fue un desafío emocionante. Quería crear un personaje complejo y único, uno que nunca antes hubiera visto en pantalla. Fue un proceso de descubrimiento constante, buscando capturar la esencia de la historia y los personajes de la manera más auténtica posible”, describe Justin.

Para el elenco, definió a Josh O’ Connor y Mike Faist, y como protagonista a Zendaya.

“Cuando leí el guión, tuve esa sensación de que era una historia hermosa pero aterradora a nivel de realización, cuando terminé de leer el guión simplemente me enamoré, fue emocionante”, relata Zendaya.

En la dirección y la culminación de cada escena, el encargado de esta película que ya está disponible en cines mexicanos desde el 26 de abril, fue el director Luca Guadagnino, quien fue meticuloso en cada escena, y movimiento.

“Todo lo que sabía de tenis era Venus y Serena (Williams) Estábamos bajo el apoyo y la guía de Brad (Gilbert, tenista estadounidense) quien es increíble y una persona icónica, y con el tiempo comencé a aprender y a entender los movimientos”, describe Zendaya.

Pero no hubiese sido así, sin el perfeccionismo del director Luca.

“Construyó estas escenas y coreografías que podemos ver en la película, enfocado meticulosamente en cada tiro, y fue un esfuerzo de mucho tiempo y enfoque lograrlo”, detalla la actriz.