Desde finales de 2022, comités organizadores de la 45 Marcha LGBTTTIQ+ de la Ciudad de México comenzaron con los preparativos para hacer visibles a las poblaciones de la comunidad el próximo 24 de junio.

Bajo el lema “Libertad, justicia y dignidad, ¡A nosotres jamás nos borrarán!”, más de 40 organizaciones de la sociedad civil anunciaron en febrero pasado el inicio de los preparativos de la marcha del orgullo 2023 con la exigencia de visibilizar a grupos históricamente vulnerados dentro de las poblaciones LGBTTTIQ+ y el reconocimiento de las identidades trans no binarias.

Mientras que en semanas pasadas, el comité Gay Pride Comunidad LGBTIQ+ CDMX también anunció sus acciones para la conmemoración, que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Consultados por EL UNIVERSAL, los comités coincidieron que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, buscan visibilizar a todas las poblaciones de la comunidad LGBTTTIQ+ y reivindicar las luchas, más allá de beneficios económicos o intereses políticos. Pero también aceptaron que hay pugnas internas entre la comunidad.

Organizadores, activistas, funcionarios, políticos, figuras públicas y ciudadanos cuentan que año con año hay diferencias entre los comités organizadores de la marcha, incluso con autoridades como la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México y con la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos por su “tibieza”.

Tan solo el año pasado, el inicio de la marcha tuvo que retrasarse por la mala logística en la invitación que un comité le hizo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, además que al final, en el Zócalo, hubo dos escenarios musicales con diferentes artistas por la falta de acuerdos entre los comités organizadores. También en 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, se organizaron dos marchas virtuales por falta de alianzas.

A pesar de que el gobierno de la Ciudad de México ha intentado mediar las diferencias, esto no se ha logrado.

Organizadores de versiones pasadas de la marcha acusaron “nuevos grupitos” con beneficios personales, como empresarios de bares y centros nocturnos que buscan favorecer a sus negocios.

La creación de nuevos comités para organizar la marcha, cuentan, deriva tras pleitos internos entre los mismos integrantes.

"Comercialización" de la marcha

En redes sociales causó polémica una supuesta venta de espacios comerciales para la marcha por parte del comité Pride CDMX, en paquetes que iban de los 50 mil hasta un millón de pesos.

Cabe señalar que el Gobierno capitalino es el que otorga a los diferentes comités espacios (tarjetones) para que automotores (buses, tranvías y carros alegóricos) puedan desfilar por Paseo de la Reforma, con medidas de seguridad como altura, barandales y extinguidores, y cada comité es el encargado de distribuirlos bajo sus criterios.

El supuesto paquete para marcas, adjudicado al comité Pride CDMX, señalaba: “Para la adecuada comunicación y presencia de las distintas marcas, colectivos, comités o personas interesadas en tener presencia especial dentro de esta marcha, desarrollamos para ustedes los siguientes espacios comerciales en conjunto con la Secretaría de Gobierno, para poder tener esta presencia de manera ordenada y adecuada en la marcha”.

El presunto “Paquete Diamante”, el más completo, refería “lugar y permiso” para desfile de automotor dentro de los primeros 15 lugares de la marcha, “autobús full branding de la marcha para 45 personas durante las 12 horas de la marcha”, además de logotipo, patrocinio en pendones, pantallas y vallas, menciones y agradecimientos, presencia en ruedas de prensa, posteo en redes y presencia de marca en cártel del evento, entre otras.

Supuestos paquetes para la marcha LGBT+ CDMX2023

Cristian Galarza, encargado de comunicación de Gay Pride CDMX, negó a El Gran Diario de México la información que circula en redes con la supuesta venta de paquetes de patrocinio dentro de la marcha y pidió que el Gobierno capitalino haga una investigación.

“No es nuestro ese material. De nuestra parte, nosotros no hacemos esta cuestión. Es un rotundo no, no se pueden vender los espacios en la marcha”, afirmó Galarza.

“El arcoiris ya se convirtió, además de una lucha social, también ya es totalmente político, y tenemos que admitirlo y aprovecharlo, y ahora ya también en México es una cuestión que se puede aprovechar económicamente. Si lo vas a aprovechar, hazlo, pero hemos pedido cada año que sea con transparencia”, agregó.

“Tiene que haber transparencia y mecanismo de control interno. Tendría que intervenir el gobierno para ver si se están dando estos cobros y quién los está aprovechando. No hay el mecanismo y sí lo hemos pedido”, puntualizó Cristian Galarza.

Comunicado Gay Pride CDMX

Una fuente consultada por este medio refirió que su automotor que desfiló el año pasado es propio de la empresa y no desembolsó ni un peso, como lo hacen otras marcas que rentan los vehículos.

Mario Bustamante, vicepresidente de Impulse Group México e integrante de un colectivo organizador Marcha LGBTCDMX, comentó a EL UNIVERSAL que a pesar que se hizo visible al Gobierno capitalino “que desde el año pasado estaba cobrando la participación de automotores, descaradamente, la respuesta fue: ‘cada grupo sabrá cómo gestiona sus recursos’”.

“Y al igual este año, el Gobierno dijo que no se puede cobrar, pero cada grupo sabrá cómo gestiona sus recursos y obviamente este grupo lo que hizo fue deslindarse”, refirió el vicepresidente de Impulse.

Agregó que el Gobierno de CDMX no ha regulado el uso de los automotores sobre Paseo de la Reforma, por lo que muchas personas han visto “una oportunidad tremenda de negocio”.

Juan Jacobo Hernández, cofundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, denunció el interés económico de algunos comités.

“¿Habrá alguna manera de intervenir para ponerle un alto al abuso de estas personas que sólo se representan a sí mismas y que lucran abiertamente con el patrimonio histórico LGBTI?”, preguntó a Jaime Morales, director de Diversidad Sexual y Derechos Humanos.

“Son mercenarios, les interesa únicamente el dinero. Hay que pararlos ya!”, expresó en redes sociales.

“Entiendo que desde el gobierno no se puede intervenir directamente pero con franqueza, es necesario un posicionamiento al respecto condenando el agandalle. Quizás investigar si sus ingresos y ganancias están declarados ante el SAT? Algo tiene que hacerse”, agregó.

Hernández agregó: “Que yo sepa, el Orgullo LGBTI en México es quizás el único que ha sido expropiado descaradamente por un puñado de sabandijas oportunistas que lo convirtieron en un infame mercado libre para beneficio propio, todo ello a ojos vistas y ante nuestra pasividad e indiferencia”.

Que yo sepa, el Orgullo LGBTI en México es quizás el único que ha sido expropiado descaradamente por un puñado de sabandijas oportunistas que lo convirtieron en un infame mercado libre para beneficio propio, todo ello a ojos vistas y ante nuestra pasividad e indiferencia. — Juan Jacobo Hernande (@JuanJacobo41) March 28, 2023

“Seamos realistas: la presencia de plataformas durante las marchas tiene más de 20 años sucediendo. Es imposible negarles el derecho a participar. En esta ocasión lo harán sin tener que pagar "moche" o "derecho de rodada" a ningún cartel de pillos LGBTI”, dijo en otro mensaje.

¿Qué dice el Gobierno de CDMX?

La Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que señaló que la marcha ciudadana es colectiva y comunitaria que “se ha transformado y se ha adaptado con el devenir de los años y de las décadas, por lo que ha cambiado de rostros y de semblante, pero siempre mantiene el espíritu de protesta y de celebración por el orgullo de resistir y existir”.

Aseguró que su deber es generar las condiciones necesarias para que esta movilización “pueda desarrollarse en un ambiente seguro”, con logística que posibilite una convivencia armónica y segura de todos las personas asistentes.

“Es importante hacer énfasis en que la marcha y el espacio público donde se desenvuelve, es de todas, todes y todos, por lo que no puede ni debe comercializarse para beneficio de particulares, porque esto contraviene no sólo el espíritu de la marcha, sino el sentido propio de esta y los ideales con los que vio la luz por primera vez”, se indicó.

“Quien busque lucrar con el movimiento, debe tener presente las implicaciones jurídicas a las que se enfrenta y a la deslegitimación ante el movimiento y las poblaciones de la diversidad sexual y de género, que este acto ventajoso le confiere, sin lugar a dudas”, advirtió.

La Dirección señaló que el gobierno capitalino está abierto al diálogo con todas las personas, líderes y organizaciones “sin dar preferencia a alguno de los comités”.

El @GobCDMX reconoce que la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ es de TODAS las personas pertenecientes a las poblaciones de la diversidad sexual y de género. Marchar es un ejercicio del derecho humano, de todas, todes y todos, a la protesta. 1/2 pic.twitter.com/fAW6vCG64t — DiversidadSexual CDMX (@DiversidadCDMX) March 28, 2023

Piden que en la marcha no haya automotores

“Ante la falta de una regulación común entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de la Ciudad de México, pero sobre todo escuchando y poniendo atención a los comentarios de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, consideramos que: NO DEBEN CONVOCARSE AUTOMOTORES la XVL Marcha del orgullo LGBTTTIQAP+ de la Ciudad de México”, pidieron más de 40 organizaciones y 70 personas que forman parte del colectivo.

“Hacemos público que, para la edición 2023 de la marcha del orgullo de la Ciudad de México, NO LANZAREMOS CONVOCATORIA ALGUNA PARA LA PRESENCIA DE AUTOMOTORES”, informaron y se deslindaron de posibles convocatorias que puedan publicitarse por parte de otros comités, como de responsabilidades derivadas de accidentes, mal uso de recursos, anomalías o situaciones de cualquier índole que se encuentren directa o indirectamente relacionadas con la presencia de estos vehículos.





Politización de la marcha

Sobre la invitación que se le ha hecho a figuras políticas como Claudia Sheinabm o la doctora Beatriz Gutiérrez Müller para dar el banderazo de la marcha, los comités también discrepan.

Galarza defendió que “todo en esta vida es política”: “Por nuestra parte no hay ninguna doble moral hacia los políticos, los políticos vienen a la marcha y, en primera nosotros no se los podemos impedir porque es un derecho a la libertad de expresión, pero tienen que entender que las, los y les protagonistas de este evento somos la comunidad”.

Para este año, el encargado de comunicación de Gay Pride CDMX no descartó que su comité invite a una figura política, “pero lo estamos pensando por todo lo que pasó el año pasado”.

Mario Bustamante rechazó una injerencia política y de autoridades de la Ciudad de México en la marcha, ante los incidentes del año pasado que, dijo, “se convirtieron en un acto de protocolo de Claudia Sheinbaum”.

“Hemos tenido una postura muy clara de decir que la marcha no es un evento del Gobierno de la Ciudad. La obligación del Gobierno de la Ciudad es garantizar la seguridad de las personas que asistan a la marcha, garantizar la protección civil y aportar a la logística. Pero el Gobierno no tiene que estar metido en reuniones de cuál va a ser el lema y sobré qué se va a exigir”, dijo Bustamante al destacar que la organización tiene que estar encabezada por grupos de la sociedad civil porque saben las necesidades de la comunidad.

Diferencias por el nombre

Ante las diferencias que hay incluso por el nombre de la marcha en el que se acusa exclusión de las letras representativas de cada población LGBTTTIQ+, Cristian Galarza explicó que en el caso de su comité “no se puede cambiar la mente de las personas”: “Eso ya viene insertado, actualmente la gente dice ‘vamos al pride’. ‘Este año cuándo va a ser el pride’”.

Por su lado, Mario Bustamante señaló “una ofensa” a la lucha por los derechos de la comunidad: “Se ha luchado por hacer visible cada una de las letras del acrónimo como para de pronto llamarle al evento ‘gay pride’”.

La polémica por la invitación a artistas como Alfredo Adame

Cristian Galarza, encargado de comunicación del comité Gay Pride CDMX, refirió que para la invitación del talento, en su comité se hace un consenso para tener un espectáculo para todos “con sus estrellas”.

“Nosotros tomamos en cuenta mucho el parámetro de los artistas -como Jeans o Alejandra Guzmán- que son amadas por la comunidad. Hay una parte que reservamos completamente a artistas LGBT independientes (...) Los invitamos para que tengan voz en el escenario y por otro lado elegimos a un elenco que la quiera también quiere ver”, describió al destacar la coronación como “rey gay” 2022 de Jhony Caz, vocalista de Grupo Firme.

“Respecto a lo de Alfredo Adame, causó mucha molestia, claro, la gente está enojada. Nuestra gente de talento artístico hizo la invitación a las agencias artísticas y alguien decidió que era buena idea que fuera Alfredo. Cuando se nos planteó dijimos, ‘oye, tiene toda esta imagen detrás de ser un hombre violento, y misógino’.

“Uno de nuestros compañeros los analizó desde el punto de vista de que podría ser una oportunidad para reconciliar a un padre con el hijo homosexual. Para nosotros es muy importante difundir que sus papás amen a sus hijos LGBT”, explicó.

“Es muy importante tratar de hacer esa reconciliación”, agregó al destacar un mensaje de apoyo que Adame dedicó a su hijo Sebastián.

Cristian Galarza señaló que en su comité hay una organización de madres con hijos homosexuales.

Conforman bloque negro

Como forma de protesta y para reivindicar las luchas ante señalamientos de la venta de espacios publicitarios en la marcha de este 2023 y falta de horizontalidad, cuatro organizaciones anunciaron la creación de un bloque negro en la marcha LGBT+.

Los colectivos House of Magdalena, VIHve Libre, Divu AC y Lleca - Escuchando la calle anunciaron la creación de este bloque “cansadxs de que lucren con nosotrxs”.

“La marcha NO le pertenece a ningún comité/gobierno, la marcha es de todas las personas LGBTTTIQ+”, sentenciaron.