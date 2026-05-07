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Los años se suceden los unos a otros, un día tienes nueve años y lo único que escuchas al sintonizar la radio es "Me muero por besarte" y hoy, 25 años luego, comienza el recital de Alex Ubago, en el con el tema "¿Qué pides tú?.

El recital, sin lugar a dudas, reunió a los de nicho del español, que optó por usar como preludio dos de los temas que, en México, hace más de dos décadas, lo catapultaron, equiparable de la fuerza que generaba Alejandro Sanz, con "¿Qué pides tú?" Y "Ahora que no estás".

Concierto de Álex Ubago en el Teatro Metropólitan. Foto: Mariana Lebrija
Concierto de Álex Ubago en el Teatro Metropólitan. Foto: Mariana Lebrija

Alex Ubago interpretó los temas que compuso en la universidad, como "Sin miedo a nada", que compuso para una novia de la juventud, pero también temas que, años después, sin la misma popularidad, refrendaron su talento como compositor como "Viajar contigo", "Me arrepiento" y "Ella vive en mí".

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Agradeció a México y habló de el como una segunda casa, pidió alarde, tanto como le parecía meritorio, solicitar silencios; nunca se consideró un compositor "cursi" y, esta noche, tampoco pudo desembarazarse del adjetivo.

Prometiendo más música y nuevas presentaciones, el músico que un día aspiraba por una ovación, se agachó repetidas veces, ante el aplauso y prometió con volver pronto a la capital, porque, si bien, en el Metropólitan no se abarrotó, es un recinto todavía más resonante y multitudinario que el Black Berry, en el que se presentó hace dos años.

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