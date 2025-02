Alex Lora está en desacuerdo que se haga un mal uso de la imagen de la Virgen de Guadalupe; así lo manifestó luego de que, Danna (Paola) mostrará que, en su lencería, estaba incrustada la imagen de la virgen, por lo que el líder del TRI pide más respeto.

Fue hace dos semanas cuando la cantate y Santa Fe Klan estrenaron el sencillo "Nada es para siempre".

Como parte de la promoción del dueto, Danna compartió una sesión de fotos en la que aparezca junto al rapero, sin emabargo, fue la ropa interior de la joven lo que acaparó la atención de sus seguidores, ¿a qué se debió?

Entre las fotos se puede apreciar que, de la ropa interior de la intérprete de "xt4s1s", cuelga una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual tiene incrustados diamantes, en todo su alrededor.

Seguidores de Danna manifestaron su desacuerdo, al considerar que era innecesario que involucrara un símbolo tan representativo para el catolicismo mexicano, como lo es la Virgen.

"Se la voló con la Virgen en la tanga".

"No soy creyente, pero sí es una falta de respeto".

"Me caías bien, pero con mi Virgencita no".

"Wey, o sea... te amo, pero creo que es una falta de respeto para las personas devotas, un símbolo de los mexicanos, no soy creyente de la Virgen de Guadalupe, pero no utilizaría algo así para promocionar música, ¿cómo que en una tanga?, cero que ver".

Otro que mostró su inconformidad fue Alex Lora, quien fue interrogado por la prensa acerca de este acontecimiento; el rockero se limitó a pedir respeto a la Virgen, a quien venera desde muy corta edad, como ha contado en diferentes ocasiones, fue a ella quien le pidió que lo convirtiera en un músico exitoso.

"A la Virgencita, antes que nada, hay que respetarla porque es la identidad de nuestra raza, como cuando hicimos la canción dedicada para la Virgencita con el maestro Carlos Santana, estuvimos de acuerdo en que no es la canción de Santana, no es la canción del TRI, es la canción de la fé que que tenemos por ´la Morenita´, tenemos que respetarla, hay que respetarla y hay que venerarla porque ella es quien nos ilumina, ella es quien me ha dado salud para cantarle a la raza durante 56 años y la inspiración de inventar las canciones que he inventado", expresó a Ernesto Buitrón.

melc