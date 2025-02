Los danzantes abrieron la pista entre incienso y una imagen de Quetzalcóatl proyectada en las pantallas del Estadio GNP. Entre percusiones y símbolos prehispánicos, los penachos giraban en el escenario, danzando. Luego de todo un ritual de movimientos mexicanos, el rugido de un jaguar anunció la llegada de El Tri, entre mentadas de madre de los asistentes, que ya querían a la banda en la tarima.

“¡Viva México, cabrones, y que viva el rock 'n roll!”, fue el saludo de Alex Lora para empezar con “La raza más chida”, donde todo el público empezó a gritar y brincar junto a él. En apenas dos minutos, ya había repartido todo tipo de gritos: “¡Y toda la pinche banda brincando, chingada madre!”.

“Un saludo de parte de El Tri a toda la raza. ¿Estamos siendo felices? Son 56 años de rock y sería una pendejada que no cantáramos aquella que dice "Mexicanos, al grito de guerra”, dijo Lora, antes de interpretar el Himno Nacional mientras sostenía una bandera de México. Junto a él, un danzante con el penacho más grande lideraba el ritual, mientras el resto sacudía sonajas acompañando a Lora, que pedía que cantaran “¡con huevos!” el símbolo patrio.

Lee también Así comenzó la historia de amor, de más de 50 años, entre Alex y Chela Lora

El Tri celebra sus 55 años de trayectoria en el Estadio GNP Seguros 15 de febrero. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Y continuó, lanzando su propia versión del grito:

“¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria: Hidalgo y Morelos, Villa y Zapata! ¡Chinguen a su madre los políticos rateros hijos de puta! ¡Ahí es donde la raza dice que la chinguen, que la chinguen! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!”.

Como si fuese la primera vez en el escenario, Alex Lora se mantuvo brincando, sonriendo y preguntando si todos estaban siendo felices, con su chaqueta de cuero roja, lentes oscuros y silbando en algunas canciones, como en “Ya no le metas”.

Lee también Listos para romperlo todo, fanáticos de El Tri se dan cita en el Estadios GNP

El Tri celebra sus 55 años de trayectoria en el Estadio GNP Seguros 15 de febrero. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

“Gracias a toda la banda por venir a festejar 56 años de rock 'n roll, ¡y que se oigan esas pinches palmas!”, continuó.

“Ya no te metas”, “Maldito ritmo” y “La balada” siguieron en el show, con un Lora bailando al ritmo de la armónica, al punto que se quitó los lentes oscuros para poder saludar bien a su público.

“Quiero también agradecerle a la banda que vino de Perú, Las Vegas, Argentina, a toda la banda que aguanta hasta el final. Gracias por festejar con nosotros. No podemos olvidarnos de la banda chilanga”, dijo Lora antes de dedicarle al público de la capital “Chilango incomprendido”.

Cuando veía al público apagado, los provocaba con un solo grito: “¡Que se oiga con huevos!”. Y si no respondían, lo volvía a intentar: “¡No oigo esas pinches palmas del pinche...!” —titubeó, a punto de llamarle Foro Sol— “¡Estadio GNP, mis huevos!”, complementó.

Lee también Alex Lora: El pasajero del rock que no tiene estación final

El Tri celebra sus 55 años de trayectoria en el Estadio GNP Seguros 15 de febrero. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Fue entonces cuando sonó “Mente rockera”, y Lora puso a competir a ambos extremos del estadio para saber quién gritaba más fuerte. “¡Estos gritan más cabrón!”, dijo sobre el lado derecho, y luego los del izquierdo gritaron aún más fuerte. “¡Ya los hicieron encabronar a estos!”, bromeó, hasta que al final se resignó:

“Bueno, ¿saben qué? Si quieren gritar, griten. Si no, ¡me vale verga!”.

“Nos están viendo en todo el mundo en las redes sociales, y la gente va a pensar que la banda chilanga no tiene huevos”, continuó provocando Lora, probablemente uno de los pocos artistas que juega a insultarse con su público como parte del show.

Lee también Así comenzó el historial del TRI ofreciendo conciertos en cárceles de la CDMX

El Tri celebra sus 55 años de trayectoria en el Estadio GNP Seguros 15 de febrero. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

“Bueno, ¿que los de allá arriba son pendejos?”.

Después de una serie de temas como “Ratero” y “Perro negro”, Lora dedicó un momento exclusivo para todas las mujeres, no sin antes pedir “¡Un aplauso para ellas de parte de toda la bola de cabrones! ¡Los que no aplauden es porque no les gustan las mujeres, y los que no la cantan, pues además de que no les gustan las mujeres, es porque no se la saben!”.

Así empezó a interpretar uno de sus principales clásicos, “Pobre soñador”, el primer tema donde todo el público se puso de pie y coreó de principio a fin. Al finalizar, un solo de violín fue acompañado por el público a petición de Lora: “¿Sabe chiflar la raza?”. Y todo el estadio respondió con silbidos de diferentes tonos, hasta que terminó la melodía final.

Ahí, el público entró también al juego de los insultos y, en medio del silencio, le dedicaron un “¡Culero, culero, culero!”. Lora solo respondió resignado: “Sí somos culeros”.

Lee también Alex Lora: "Un niño con una guitarra no va querer agarrar un arma"

Lora estaba disfrutando tanto del intercambio de insultos y de gritar junto a su público el “Yeah, yeah, yeah”, que se olvidó del repertorio. “Déjenme ver la lista, porque no vale verga”, soltó. Después de revisar, interpretó “Viva el rock 'n roll” y continuó.

“Esta va para un compa. Una rolita que ya se la cantábamos desde antes, pero ahora más cabrón”, dijo Lora antes de empezar con “Porque no te mueres, Trump”.

“No quieres entender razones, no aceptas la realidad

y quieres que todo el mundo haga tu santa voluntad.

Si te mueres, todo el mundo te lo va a agradecer”.

“¡Nos van a tener aquí como pendejos cantando, que se oiga toda la pinche raza!”, gritó Lora, y todo el público respondió a coro: “¡Porque no te mueres, Trump!”.

“Es un himno, me cae de madre”.

Luego, Lora tomó una botella de mezcal y la levantó, ahí aprovechó incluso para reírse de uno de los personajes religiosos más importantes del mundo “Este es el que le daban al Papa Juan Pablo ll para hablar con Dios. Y ya cuando le pegaba decía ‘¡México, siempre fiel!’”.

Lee también "Los hijos no son como uno quisiera": Alex Lora sobre Celia Lora

Para cerrar la noche, no faltaron las mentadas de madre a políticos y a la FIFA a quienes recordó por prohibir el grito de “puto” en los estadios:

“Saben qué ya no hay que gritar eso, porque si no van a venir los pendejos de la FIFA y nos van a cancelar el show, que chinguen a su madre ¡Que se escuche hasta el próximo mundial!”

Luego de cantar otros clásicos como “Metro Balderas”, “Las piedras rodantes”, y dedicar un momento para el amor junto a Chela Lora en el escenario, nuevamente repartió Lora ahora recordando que el rock siempre seguirá vivo.

“Que el reggaetón, que el tumbado y que mis huevos son azules… pero el rock nunca muere. El huevo es el que se arruga, nada más”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm