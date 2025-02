A más de 50 años de estar juntos, la versión de cómo se conocieron varía entre Alex y Chela Lora; lo que es un hecho es que el flechazo y el instante que determinaría su historia sería aquel 11 de septiembre, el día en que se llevó a cabo la primera y última edición del Festival de Avándaro.

En una entrevista para "La Saga", Alex y Chela, uno de los matrimonios más estables del medio artístico, dieron a conocer cómo fue que se enamoraron, en el verano de 1971, sin embargo, la esposa del líder del TRI es sincera, al reconocer que ella se fijó en el rockero, todavía antes de que él adviertiera su existencia.

Esto debido a que, desde sus 15 años, se convirtió en una gran fanática del rock y, por ende, del TRI, o en esa época Three souls in my mind, la primera banda mexicana que consideraba que tocaba rock de verdad.

"Yo ya lo había visto, él no me conocía, yo lo vi en un concierto, estaba bien chavita, tenía 15 años, me invitaron a una fiesta, yo pensé que era una fiesta, pero era una tocada de concierto de rock y, desde que entré, lo primero que vi fue a Alex, tenía el pelo, la greña hasta acá, y yo dije ´wow´, yo me enamoré de él, desde que lo vi y él no me conocía", expresó

Pero, antes de que Lora se enamorará de ella, Chela hizo un último intento, cuando en una revista fue publicado el número del músico, al que marcó sin dudarlo.

A través de esas llamadas, la joven le expresó la gran admiración que sentía por la banda, la que consideraba que tocaba un rock muy distinto a otras propuestas que, por esa época, había en México.

"Yo le hablé, para esto yo era super rockanrollera, eso le dije cuando le hablé dije ´oye, yo no sabía que en México había un grupo que tocara verdadero rock and roll´, y ya hablamos dos, tres veces".

Meses más tarde, Chela supo que Alex y el TRI se presentarían en el Festival de Avándaro, con otras importantes agrupaciones como Peace and Love, Dug Dugs y Javier Bátiz (QEPD), por lo que ella y su hermana mayor, que acaba de dar a luz a su hijo Oliver, de dos meses, tomaron al bebé y salieron de casa para ir al concierto.

"Nos fuimos a Ávandaro, con todo criatura, de dos meses, iba cargando hasta el esterelizador de las mamilas, yo la verdad, le había bordado una playerita, iba sobres, busqué la oportunidad de conocerlo y, desde ahí, nos enamoramos, nos flechamos".

En en ese momento de la historia que el rockero recuerda haberse enamorado de Chela:

"Pasó toca la tocada y ahí fue donde conocí a mi domadora, ahí cuando la vi dije ´a ese aguacate lo embarro en mi bolillo´", expresó.

En la actualidad, tienen 44 años de casados y 54 de conocerse; de hecho, Chela confió que tuvieron que pasar nueve años para que su mamá y papá conocieran al rockero.

"Mi papá odiaba a los rockanrolleros", reconoció.

