Es bien sabido que en México hay ciertos temas con los que no puedes meterte y uno de ellos es la religión.

Sin embargo, para Danna (Paola), quien se ha distinguido en los últimos años por ser rebelde y romper con lo políticamente correcto; esta advertencia pareció no importarle mucho y con su última publicación desató la crítica de la comunidad católica.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de "Sodio" compartió un adelanto de su próxima colaboración con Santa Fe Klan, pero lo que enfureció a varios de sus seguidores fue que incluyó un par de fotografías en las que usaba la imagen de la Virgen de Guadalupe y no de la mejor manera.

Una de ellas es una fotografía, en primer plano, de su cadera (viéndola de espadas) adornada por una delgada cadena. Pero, lo que llamó la atención de los usuarios es que de su pantalón sobresale una tanga que tiene una joya con la imagen de la Guadalupana.

La segunda es muy parecida, pero ahora con una toma más abierta: ella está de espaldas y recarga su brazo derecho en el hombro del rapero, y el detalle de lafigura mariana se alcanza sólo un poco.

Esta fue la imagen que ha generado fuertes críticas en contra de la cantante. Foto: Instagram.

Esto no pasó desapercibido ni por sus seguidores ni para los creyentes, quienes le hicieron ver lo ofensivo que resulta para ellos. Algunos, incluso, aseguraron que la cantante está dirigiendo sus pasos por caminos muy oscuros; lo cierto es que la polémica que se genere de esto podría empañar el lanzamiento de "Nada es para siempre", su nuevo sencillo.

"O sea, te amo pero creo que es una falta de respeto hacia las personas devotas", "No soy creyente de la virgen de Guadalupe, pero no utilizaría algo así para promocionar música", "Qué horror hacer eso, no soy católico pero que falta de educación", "Se la voló con lo de la Virgen en la tanga", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La también actriz realizó este post justo cuando la Academia de San Carlos está envuelta en la polémica por la exposición del artista chiapaneco, Fabián Cháirez, titulada "Lavenida del señor", cuya temática son personajes ligados a la religión en poses sexualmente sugerentes.

Esto ha provocado fuertes críticas no sólo para la Academia de San Carlos, también para la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por permitir una propuesta artística ofensiva para muchos creyentes.

