Danna recuerda que uno de los pasajes más oscuros de su vida fue cuando trató de quitarse la vida.

Este episodio y los retos más difíciles de su vida personal y profesional la cantante y actriz de 29 años decidió abordarlos de viva voz.

Hoy se estrena Danna, tenemos que hablar, el nuevo documental de la plataforma digital Disney+.

La artista explica que dicha producción es mucho más que un recuento de su carrera; es además un proceso de sanación.

Durante una entrevista con EL UNIVERSAL compartió que este proyecto surgió de su deseo de contar su historia con sus palabras.

“Fue como una regresión, volví a tantos momentos del pasado... Decidí no ser una víctima y transformar mi experiencia en algo artístico y hermoso, como lo hago siempre con mi música y con mis proyectos”, dijo la también actriz.

La intérprete de “Mala fama” reveló que Danna, tenemos que hablar nació como una extensión artística de su disco Childstar y de los aprendizajes acumulados durante años.

La idea inicial era acompañar el álbum con algún material visual, pero pronto el proyecto creció para convertirse en un documental.

“Para mí era importante entender, tanto en terapia como en mi vida, todo lo que me pasaba y contarlo. El documental me ayudó a hacer las paces con esa niña que siempre soñó con cantar y actuar”, añadió.

El impacto de la salud mental

En el audiovisual, Danna confesó que atravesó un momento de mucha oscuridad que la llevó a pensar en acabar con su vida.

Durante el proceso de creación, reveló que enfrentó recuerdos difíciles y emociones reprimidas, pero encontró que en la terapia y en el arte existen una vías para curarse.

“La vida no es blanco y negro, hay que encontrar el balance. Aprender a poner límites, tanto hacia afuera como hacia adentro, me ayudó a encontrar paz interior y a sentirme segura de quien soy”, dijo y enfatizó la importancia de buscar apoyo emocional y abordar temas que pueden ser incómodos, para poder sanar.

Estar bajo el ojo público no es fácil, y también habló sobre cómo las críticas y el hate en redes sociales han impactado su vida personal.

Sin embargo, aprendió a no dejar que lo externo defina quien es:

“Hay que aceptar que hay realidades que te hieren para poder transformarlas. Este documental me permitió cerrar ciertos ciclos y estar en un lugar de mucha luz. Mi valor no está en lo externo, sino en quién soy y en las decisiones que tomo. Romper esquemas no es sólo mi trabajo, sino el de todas las mujeres que salimos a ser quienes somos, sin importar lo que digan los demás. Juntas somos más fuertes”.

El documental Danna, tenemos que hablar estará disponible en Disney+ a partir de hoy.