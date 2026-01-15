Más Información

Luego de celebrar recientemente su segundo cumpleaños, Nirvana, la hija menor de , atravesó un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada. Afortunadamente, la pequeña ya se encuentra estable y en recuperación.

El cantante dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se observa a la niña con una bata médica. En el mensaje, explicó que fue ingresada por complicaciones derivadas de salmonela y agradeció las muestras de apoyo de sus fanáticos.

“Gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, de corazón”, escribió el intérprete para tranquilizar a los seguidores.

En la imagen también se aprecia a la menor con un suero intravenoso, lo que indica que continúa bajo supervisión médica.

Nirvana cumplió dos años el 8 de enero. Foto: Instagram oficial.
Nirvana cumplió dos años el 8 de enero. Foto: Instagram oficial.

Cabe recordar que Nirvana cumplió dos años el pasado 8 de enero, celebración que se llevó a cabo con una fiesta de temática vaquera en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad de su bisabuelo, don Vicente Fernández, a las afueras de Guadalajara.

¿Qué es la salmonela?

De acuerdo con Mayo Clinic, la salmonela, o salmonelosis, es una infección bacteriana que afecta el tracto intestinal y se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Pese a que algunas personas pueden no presentar síntomas, la mayoría desarrolla malestares entre 6 y 72 horas después de la infección.

¿Cuáles son los síntomas de la salmonela?

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Fiebre
  • Diarrea
  • Cólicos abdominales
  • Náuseas
  • Vómitos
  • Escalofríos
  • Dolor de cabeza
  • Presencia de sangre en las heces

En la mayoría de los casos, las personas sanas se recuperan en pocos días sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, cuando la infección afecta a bebés, niños pequeños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico debilitado, puede provocar complicaciones como deshidratación severa, por lo que se recomienda acudir al médico si los síntomas persisten o se agravan.

