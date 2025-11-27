Alex Fernández niega que su padre, Alejandro Fernández, se encontrara bajo los influjos del alcohol en el video que se viralizó en redes pues, como su hijo, dijo conocer bien los padecimientos de su padre; uno de ellos, el reflujo, motivo por el que cree que parecía que estaba por devolver el estómago.

Este viernes 21 y sábado 22 de noviembre, "el Potrillo" se presentó en el Palenque de Querétaro, como parte de su gira "De rey a rey" y, si bien, el cantante compartió fotografías del éxito que su presencia suposo en la región, luego de lograr dos "sold-out", un video suyo, que comenzó a circular en X, puso en duda su desempeño en el escenario.

En él, Fernández se detiene un momento, antes de seguir con su actuación, mostrando una visible molestia que, por un momento, pareciera que le provocara el vómito. Sin embargo, el intérprete de "Tantita pena" logró reincorporarse y, después de unos instantes, volvió a dirigirse a su público.

El clip abrió debate en redes pues, si bien, nada confirmaría que Alejandro se encontraba en estado de ebriedad, no sería la primera vez que llama la atención su desconcetración durante algunos recitales, por lo que, la mayoría opina que el mateo que experimentó sí tuvo que ver con un efecto de los influjos del alcohol.

Pero es su hijo Alex quien desestima esos señalamientos, como expresó a Imagen Televisión, afirmando que su padre padece de reflojo gastroesofágico, motivo por lo que experimenta ardor y acidez con frecuencia.

Aunque reconoció que, ese reflujo, podría causarle mayores molestias porque, antes de sus shows, suele beber una copa de alcohol o, en su defecto, una taza de té.

"El (video) que yo vi, que está en un palenque; mi papá siempre ha tenido problemas de reflujo y, a veces, en sus conciertos, ya sabes, que su coñaquito, todo ese rollo o, muchas veces, toma té de jenjibre yo es lo que diría que es lo que le dá más reflujo, yo, por lo que vi, porque lo vi bien, realmente no lo vi en mal estado ni nada", expresó.

Este fin de semana -sábado 29 de noviembre-, Alejandro Fernández seguirá con su gira, mediante la que honra a su padre, "el Charro de Huentitán", la cual llegará a la Arena de San Luis Potosí.

