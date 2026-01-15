Más Información

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

El anunció este jueves el , el primero en cuatro años, que tendrá por título "" ("Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente") y saldrá el 6 de marzo.

El artista, de 31 años, lo hizo público hoy revelando la fecha de lanzamiento y la imagen de la portada del álbum, en la que se observa a Styles en una esquina, colocándose unas gafas de sol, sobre un paisaje oscuro y una bola de discoteca sostenida en el aire.

El disco, producido por Kid Harpoon, contiene 12 temas y ya está disponible para adquirir en preventa en su página web y en el resto de tiendas a partir de este viernes, indicó su discográfica, Sony Music, en un comunicado.

Lee también:

Los rumores del regreso a la música de Styles se habían incrementado en los últimos días, después de que varias ciudades británicas y del resto del mundo amaneciesen esta semana con unos enigmáticos pósteres en los que se podía leer: "We Belong Together" (Somos el uno para el otro).

Un frase con la que había cerrado un vídeo publicado en su canal de YouTube el 27 de diciembre, titulado '"Forever, forever", sobre su último concierto en Italia.

Tras el anuncio, el excomponente de One Direction ha cambiado su foto de perfil en Instagram, en la que aparece con unas gafas de sol naranjas y ataviado con un jersey amarillo, sobre una camisa de lunares y una corbata roja.

Lee también:

La carrera en solitario de Styles despegó después de abandonar la "boyband" británica One Direction en 2016 y, un año más tarde, debutó con su álbum homónimo, "Harry Styles", para después continuar en 2019 con "Fine Line" y, por último, con "Harry´s House" (2022).

Este último trabajo discográfico le valió numerosos reconocimientos a nivel global, como tres premios Grammy, incluido el de mejor álbum del Año, un galardón que también obtuvo en los premios Brit de la música británica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. Foto: AP

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]