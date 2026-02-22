Más Información

El cielo eléctrico del tenía un último rayo para cargar de energía a los 115 mil asistentes que se dieron cita en el este sábado.

Alesso y Alok fueron los encargados de cerrar el segundo día de acciones del Electric Daisy Carnival con dos shows que mantuvieron el ambiente a tope por más de dos horas.

El primero en tomar la consola fue el brasileño que traía una sorpresa muy especial para sus seguidores mexicanos, misma que anunció al decir: “México, esto es para ti”.

“Put your hands up for me México, put your hands up EDC” se escuchó en la canción que en ese momento tenía a todos con las manos en el aire mientras bailaban.

Alok no falló ningún tiro, tema tras tema sus beats causaban euforia y gritos entre aquellos que se encontraban en el escenario Kinetic Field.

Tras la intervención de HUGEL que mantuvo los ánimos encendidos Alesso subió para tomar su lugar en la consola con la que “incendió” el escenario por más de una hora.

Aunque otros artistas han utilizado fuegos artificiales en sus shows, el que se lleva el premio por el mejor juego de estos elementos es el sueco.

Llamas que se mantenían encendidas por varios segundos eliminaban el frío que invadió el recinto la noche de este 21 de febrero.

Ráfagas de fuego también fueron protagonistas del espectáculo, así como destellos que parecían estrellas de colores al llegar al firmamento, mismas que a pesar de ser blancas, se pintaban del tono de las luces del escenario.

Con una combinación de cansancio y ganas de seguir bailando los asistentes del Electric Daisy Carnival dejaron hasta la última gota en la pista que todavía tiene preparadas muchas emociones el domingo.

Con una última explosión del beat junto a la pirotecnia Alesso concluyó su show cerca de las 2:00 de la mañana, dejando satisfechos a todos los que lo escucharon.

Con mirada fija el Búho que se alza en el escenario principal del EDC 2026 vigiló al mar de gente mientras se retiraba del Autódromo, muchos de ellos con la promesa de volver mañana para el cierre del festival.

