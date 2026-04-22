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aprovechó su visita a Sevilla para rendir un homenaje personal a su abuela María del Carmen, conocida en su familia como “Yeya”, originaria de la ciudad, quien falleció en enero de este año.

Aunque la hija de Biby Gaytán lleva varios años viviendo en España, ha mantenido un vínculo cercano con México y con sus seres queridos. En sus visitas solía pasar tiempo con su abuela, a quien ahora recordó con un gesto especial.

Como parte de una lista de deseos que “Yeya” le dejó, Ale asistió a la Feria de Sevilla con un traje inspirado en ella. Según compartió en redes sociales, a su abuela le emocionaba la idea de verla vivir la experiencia de recorrer el evento vestida de sevillana.

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A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró el proceso de preparación para portar el traje tradicional durante la Feria de Abril, una de las celebraciones más representativas de la ciudad, marcada por la música, el baile y la gastronomía.

Para la ocasión, Ale lució un vestido flamenco negro con estampado de lunares blancos, escote en “V” y mangas con vuelo. El diseño también destacaba por sus olanes en cascada, característicos de este tipo de atuendo.

Asimismo, optó por un peinado tradicional y complementó el look con un abanico rojo.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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Durante su visita, estuvo acompañada por su esposo, el empresario libanés Nader Shoueiry, y compartió imágenes del ambiente festivo.

“No puedo creer que estoy aquí y con personas tan llenas de luz, se los juro. Siento que Yeya me dejó cuidada”, escribió en uno de los videos.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Además de disfrutar del ambiente, Ale probó la gastronomía local y participó en algunas de las actividades y bailes de la feria.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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