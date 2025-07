Adiós a "el Príncipe de las tinieblas"

A tan sólo un par de semanas de su despedida de los escenarios, el cantante de Black Sabbath, Ozzy Osbourne, murió a los 76 años debido a las complicaciones que se generaron de la enfermedad de Parkinson, su familia comunicó la triste noticia a través de su cuenta de Instagram.

"Con más tristeza que las palabras pueden expresar tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento".

Ozzy llevaba tiempo batallando con las consecuencias de una caída en 2020, que lo llevaron a realizarse una cirugía de columna que no tuvo buenos resultados, a la par fue diagnosticado con Parkinson, lo que fue limitando cada vez más su libertad de movimiento, es por eso que decidió despedirse de los escenarios.

Fue el 5 de julio en Birmingham, Inglaterra, donde Ozzy acompañado por la alineación original de Black Sabbath y bandas de heavy metal como Metallica, Pantera o Guns N'Roses, ofrecieron un legendario concierto en el estadio Villa Park.

Lee también: Muere Ozzy Osbourne, cantante y líder de Black Sabbath

Hija de Kiko felicita a Juan Lecanda por su trabajo

Mucho se ha dicho de la serie "Chespirito: sin querer queriendo", por las polémicas que han surgido en torno a la gente que rodeó a Roberto Gómez Bolaños, pero Carlos Villagrán el intérprete de Kiko no ha querido dar su opinión por respeto a su antiguo jefe, pero su hija Sylvia Villagrán sí que lo hizo.

Sylvia usó sus redes sociales para elogiar el trabajo del actor Juan Lecanda, dando vida al personaje de Marcos Barragán, nombre que pusieron al personaje de su padre al no contar con aprobación para el uso de la imágen y nombre; quien trajo a la actualidad al niñocachetón y consentido de la vecindad de "El Chavo del 8".

“Muchas felicidades, lo haces muy bien, estudiaste a detalle a mi papá, te felicito de corazón”, es lo que expresó Sylvia en su mensaje, el cual fue respondido por Lecanda de la siguiente manera, “Muchas gracias de corazón por tus palabras, mi querida Sylvia. Agradezco mucho que creas que me acerqué al personaje de Quico. Mándale un abrazo sincero a tu papá lleno de respeto y admiración”.

Lee también: Así reaccionó la hija de Carlos Villagrán a la actuación de Juan Lecanda, quien interpreta a “Marco Barragán” en la serie de "Chespirito"

Enrique Segoviano, la otra mente maestra de Chespirito

A raíz de las revelaciones que se han hecho en la bioserie "Chespirito: sin querer queriendo", la atención del público que ha dirigido a una persona que se había manejado con discreción, se trata de productor Enrique Segoviano, quien fuera la mano derecha de Roberto Gómez Bolaños y quien se encargó de hacer realidad la visión de "Chespirito".

Como se mostró en la serie, en 1973, comenzó una relación sentimental con Florinda Meza y estuvieron a punto de casarse, pero todo cambiód urante un viaje a Acapulco, cuando la actriz decidió romper el compromiso y comenzar una nueva relación con Roberto Gómez Bolaños. Al poco tiempo, fue despedido del programa sin una razón aparente.

Pero lo que pudo ser motivo de drama, lo impulsó a reinventarse y fue el hacedor de exitosos programas como "Odisea burbujas", "¡Anabel!" y "TVO", todos de corte familiar, además de "Atínale al precio" y "100 mexicanos dijeron". Segoviano nunca habló de su rompimiento con Florinda y Roberto, como tampoco de su salida de la producción de Chespirito.

Lee también: Enrique Segoviano: su historia después de Chespirito y Florinda Meza

Julissa toma distancia de su hermano Luis de Llano

Durante un encuentro con la prensa en el Teatro Libanés, el 18 dejulio, donde su nuera Celinda del Villar debutó en la obra "Los monólogo de la vagina", la actriz y productora Julissa, evitó emitir su opinión acerca de la sentencia que recibió su hermano Luis de Llano Macedo, como resultado de la demanda por daño moral por parte de Sasha Sokol.

"Ay no... yo de eso no puedo hablar, la verdad es muy triste y nohablo yo de eso, nosotros (como familia) no nos podemos meter en eseasunto, yo no digo que le dé apoyo, yo estoy ahí, soy su hermana, perono le puedo dar otro tipo de apoyo", dijo a "Ventaneando".

Aclaró que, si se negaba a profundizar en el tema, era porque, quizá, al abordar la situación, más que aportar, podía afectar a su hermano.

"No puedo hablar de eso, hablando del problema de mi hermano, en vezde apoyarlo, voy en contra de él y yo no quiero hablar de eso, yo nosé nada de lo que él hizo, la verdad", expresó.

Lee también: Julissa reaparece y habla de la situación legal de su hermano, Luis de Llano: "soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo"

Pati Chapoy critica a Danna

La semana pasada la cantante mexicana Danna volvió al país por el lanzamiento de su sencillo "Khe calor", por lo que fue abordada por varios reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde respondió preguntas respecto a sus proyectos pero no de su vida personal, lo que causó un zafarrancho entre sus fans y la prensa.

Cuando Danna fue cuestionada sobre el video donde se ve que esjaloneada por su novio Alex Hoyer, de inmediato se dio la media vuelta y se dirigió a uno de sus fans llamándolo por su nombre, Antonio,pidiendo que pusiera orden, así que el grupo de seguidores que estaban presentes comenzaron a dificultar el trabajo de los reporteros.

"Se inventan muchas novelas, estamos más feliz que nunca; Alex es el amor de mi vida y lo amo", fue lo que finalmente respondió la cantante; pero su actitud no pasó desapercibida para la titular delprograma Ventaneando, Pati Chapoy, quien criticó su actitud.

"¿Saben lo que creo?, que ella lo planeó, precisamente, para que estas imágenes de locura, en torno a ella, le den la vuelta al mundo, está clarísimo... La verdad es una tontería, por fortuna, fuera de algunos golpes y celulares destruidos, no pasó a mayores, pero ¿vale la pena Danna, que te pongas en ese plan?", expresó la periodista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

** Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.**¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc