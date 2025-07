Carlos Villagrán, el actor que dio vida a “Quico” en "El Chavo del 8", decidió mantenerse al margen de las polémicas generadas por la serie biográfica "Chespirito: sin querer queriendo", producida por HBO. Debido a cuestiones legales, su personaje aparece bajo el nombre de “Marco Barragán”.

Pero quien sí mostró interés por la producción fue su hija, Sylvia Villagrán, quien compartió en redes sociales su opinión sobre el trabajo de Juan Lecanda, encargado de representar a su padre en la serie.

En un comentario publicado en el Instagram del actor, Sylvia elogió su desempeño:“Muchas felicidades, lo haces muy bien, estudiaste a detalle a mi papá, te felicito de corazón”.

El mensaje fue bien recibido por Lecanda, quien respondió con gratitud:“Muchas gracias de corazón por tus palabras, mi querida Sylvia. Mándale un abrazo sincero a tu papá lleno de respeto y admiración”.

Juan Lecanda logró encarnar a "Marcos Barragán" viendo capítulos del "Chavo del 8". Foto: Instagram oficial.

El papel de “Marco Barragán” ha generado opiniones encontradas entre los seguidores de la serie. A lo largo de los episodios, se muestra cómo el personaje comienza a tomar decisiones por su cuenta al querer capitalizar el éxito de “Quico” sin avisar a Roberto Gómez Bolaños, lo que lo va perfilando como una figura antagonista.

En el capítulo 7, Barragán enfrenta a Bolaños, inconforme con la falta de inspiración en los guiones, la cual se atribuye a los problemas personales del creador, quien vive una crisis en su matrimonio al tiempo que comienza una relación con Margarita (Florinda Meza).

Más allá de la trama, Juan Lecanda ha captado la atención del público por su caracterización. El parecido físico con Villagrán, sumado al cuidado en los gestos, movimientos y entonación, le han valido numerosos elogios en los espacios digitales: “Me enganché con tu actuación, qué dedicación la tuya”,“¿Qué se siente demostrar que tu trabajo es magnífico ante millones de espectadores?”,“Eres el más crack”,“Es usted un gran actor, interpretando a un ícono de Latinoamérica”.

Carlos Villagrán señala mentiras en la serie

Antes del estreno de la serie, Villagrán expresó sus dudas sobre el contenido y señaló que no fue consultado para la realización del proyecto. En declaraciones a los medios, dijo:“Mi trabajo ahí está, lo hice como Quico. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo. Yo sé que van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse”.

También aclaró que no tiene intención de demandar a la producción y prefiere enfocarse en su bienestar.

Así se preparó Juan Lecanda para interpretar a "Marco Barragán"

Sobre su preparación para el papel, Juan Lecanda explicó en un encuentro con la prensa: que enfrentó ciertos retos, ya que hay poco material disponible sobre la vida personal de Villagrán. Por ello, se basó principalmente en episodios del "Chavo del 8" para construir a “Marco Barragán”.

“Fue llenar otros huequitos para poder construir el personaje, con base en mi intuición, creatividad y propuesta artística”, compartió.

Además, señaló que interpretarlo fue divertido, ya que se trata de un personaje muy físico y clownesco. Estudió a detalle las gesticulaciones, pausas, movimientos e incluso la colocación de la lengua al hablar, buscando rendir un tributo al actor.