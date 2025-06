¿Infancia es destino? Miguel Islas tenía ocho años, vivía por el Estadio Azteca, al sur de la Ciudad de México. Un día se dio cuenta de que en un circo se estaba presentando Don Ramón, el personaje de El Chavo del 8 que no pagaba la renta, y le pidió a su mamá que lo llevara a verlo.

“Si comprabas una pelota amarilla, de plástico, con su cara impresa, te la firmaba. Cuando pasé me preguntó si ya le llevaba a mi hermana y primos, queriendo venderme todas (risas). Al día siguiente la llevé a la escuela a presumirla”, relata.

Más de cuatro décadas después, el actor y cantante de Parientes a la fuerza y Rutas de la vida fue elegido para darle vida a ese hombre llamado Ramón Valdés en la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, que se estrena mañana por la plataforma de streaming Max.

Ya en redes sociales la gente se ha desatado contra Miguel, únicamente por su físico. No encuentran parecido alguno, pero también es cierto que hasta ahora, nadie ha visto su actuación, o al menos escuchado su tono de voz.

Un personaje a su medida

Cosa contraria ha sucedido con Juan Lecanda (Como novio de pueblo y Se rentan cuartos) a quien de inmediato aprueban como el personaje de Quico, aunque con algunas observaciones.

“¿Con esta cara, qué puedo decir —dice de buen humor—, lo que sí me han dicho es que por qué no inflo más los cachetes y pues ya no, es lo que me da la piel”.

En la bioserie el personaje se llama Marcos Barragán en lugar de Carlos Villagrán, que es nombre del actor original, esto con el fin de evitar problemas legales.

En el tráiler oficial de la serie se ve al personaje expresar su molestia porque, a su consideración, Gómez Bolaños se cree la gran estrella y no lo deja brillar.

“Lo que puede decirse es que hay momentos de luz y sombra, y eso es justo una de las razones por las que la gente va a entender ese mundo, al final hay luz y oscuridad en todos los seres humanos, y eso da profundidad”, apunta Lecanda.

La preparación de ambos requirió el estudio de los pocos videos que hay de Ramón Valdés y Carlos Villagrán en su vida normal, así como de muchas pláticas con Roberto y Paulina Gómez Fernández, hijos de Chespirito, quienes lo conocieron prácticamente desde niños.

“A Ramón fue el segundo actor que buscó Chespirito y, en sus propias palabras, era el actor que más lo hacía reír en el mundo, por encima de Chaplin y Cantinflas”.

Aquí se le verá que ya tiene tiempo en el medio, profesional, sencillo, buen padre.

Islas indica que, algo que le dijo Esteban Valdés, hijo de Ramón, es que él no se refería a los demás por su nombre.

“Yo hacía lo mismo, a Juan siempre le dije cachetón, a los demás eran ‘mijita’, ‘mi brujis’, ‘qué pasó chaparrito’, ‘chespiro’ y así.

“Y Marcos es un personaje que está alrededor de la vida de Roberto y, contrario a lo que se piensa, es simpático, encantador y por supuesto galán (risas), pero hay que recordar que la serie es la vida de Roberto, no de los demás”, advierte Lecanda.

Andrea Noli, Paulina Dávila, Bárbara López, Arturo Barba, Karina Gidi y Eugenio Bartilotti completan el reparto que encabeza Pablo Cruz, que da vida a Gómez Bolaños.

Vecindad de vacaciones

Una de las escenas más emblemáticas que se verán en la serie será la reproducción del episodio en que los habitantes de la Vecindad se fueron a Acapulco.

Y no sólo porque se trató de la única vez que el programa salió de un foro, sino que ahora se decidió filmar en el mismo hotel y la playa en donde sucedió todo eso hace cuatro décadas.

“Para la escena de la playa se ocupó todo el día para ensayar, porque era cuando cae el sol, y entonces era irse a una o dos tomas y no más. Ese día fue mágico: cuando salimos todos estaban llorando, pero todos, y no sabíamos por qué, pero había sido muy emotivo”.

Miguel Islas sigue narrando:

“Después hicimos un círculo enorme y Roberto y Paulina nos dijeron que ese día Chespirito habría cumplido 92 años”.