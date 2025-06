Durante la presentación de “Chespirito: Sin querer queriendo”, el productor Roberto Gómez Fernández evitó por completo pronunciar el nombre de Florinda Meza, a pesar del abierto descontento que la actriz ha expresado hacia la serie, sin siquiera haberla visto. Al ser cuestionado por este medio sobre si ha hablado con ella o si le mostró el proyecto, Gómez Fernández dio evasivas: “Es un tema importante, al que ya le dedicaremos su tiempo”, fue lo único que dijo. Solo atinó a mencionar que es “un personaje de ficción”.

Paty Cantú revive su historia con Sandoval... a la de Lu

Cuando parecía haber pasado la página, Paty Cantú volvió a encender la conversación con su nueva canción “A la de Lu”, que muchos han leído como una indirecta directa hacia Mario Sandoval, su excompañero de dúo.“Quisiste convencerme de que no era nada sin ti… ahora mírate, eres tú quien ya no es nadie”, canta Paty, generando revuelo. Aunque ella asegura que ya lo perdonó, la letra hizo sospechar a más de uno que la herida sigue fresca.Las redes no tardaron en reaccionar: unos celebraron la catarsis, otros la criticaron por reciclar rencores. “¿Se quiere hacer la Taylor Swift?”, preguntó un usuario.

La cantante dio mucho de qué hablar con su nueva canción. Foto: OCESA

Cruz Azul campeón… y los famosos se desahogan

Con un 5-0 inapelable, Cruz Azul se coronó campeón de la Concacaf Champions Cup, y la victoria desató una ola de euforia entre fans y celebridades. El primero en explotar fue el Capi Pérez, quien celebró con ironía: “¡Nos ching… al poderosísimo Vancouver!”. Eugenio Derbez hizo lo suyo con un video dramático donde hasta Tom Cruise, DiCaprio y Ludovico Peluche parecían festejar. Desde el estadio, Mariano Osorio, Alemán, Gera MX y Aczino vivieron el momento. Y Franco Escamilla resumió con su clásico humor: “Campeones, pero x, somos humildes”. Para una afición marcada por la espera y el sufrimiento, cada campeonato es casi un acto de fe. Esta vez, entre memes, sarcasmos y lágrimas, Cruz Azul volvió creer.

