Julissa, hermana de Luis de Llano, expresó que, como su familiar , está presente para el productor musical, sin embargo, no lo defiende ni toma parte frente a la sentencia legal que favorece a Sasha Sokol, luego de que demandara a su hermano, por daño moral.

La reaparación de la productora teatral en "Molólogos de la vagina", obra a la que acaba de integrarse su nuera, Celina del Villar, causó sorpresa, no sólo porque, desde hace meses, se afirmó que Julissa presentaba problemas de movilidad, sino porque, su presencia en el evento tuvo lugar a pocos días de que su hermano fuera declarado culpable por el delito de daño moral.

Esto debido a que Sasha Sokol lo demandó, a raíz de que, en marzo de 2022, el productor entabló una entrevista con Yordi Rosado, en la que dio detalles del vínculo amoroso que sostuvieron cuando la exTimbiriche era menor de edad, 14 años, y él tenía 39 años.

La productora precisó que era un tema en el que no quería ahondar, debido a que inmiscuía a su hermano, sin embargo, aclaró que, a pesar de guardar silencio por respeto al vínculo consanguíneo que los une, no toma partido por ninguna de las partes, debido a la delicadeza del asunto.

"Ay no... yo de eso no puedo hablar, la verdad es muy triste y no hablo yo de eso, nosotros (como familia) no nos podemos meter en ese asunto, yo no digo que le dé apoyo, yo estoy ahí, soy su hermana, pero no le puedo dar otro tipo de apoyo", dijo a "Ventaneando".

También precisó que, desde hace mucho, no sostiene ningún tipo de comunicación con Sasha.

"No la he visto últimamente, no sé...la verdad, procuro no enterarme mucho de ese asunto", dijo.

Aclaró que, si se negaba a profundizar en el tema, era proque, quizá, al abordar la situación, más que aportar, podía afectar a su hermano .

"No puedo hablar de eso, hablando del problema de mi hermano, en vez de apoyarlo, voy en contra de él y yo no quiero hablar de eso, yo no sé nada de lo que él hizo, la verdad", expresó.

La resolución de los tribunales tuvo lugar el pasado 25 de junio, luego de que el productor musical fuera sentenciado en 2023, sin embargo, de Llano interpuso un amparo, en búsqueda de que dicha resolución fuera revertida, lo que no sucedió.

Ahora, el productor tendrá que emitir una disculpa pública, tomar un curso especializado en prevención de abuso sexual; no podrá -además- hablar de Sasha Sokol y deberá pagará una indeminización, la cual, -la cantante afirma- será redirigida a asistir a causas relacionadas con abuso sexual.

