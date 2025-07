Luego de una reñida competencia la noche de ayer se dieron a conocer los tres finalistas de "MasterChef Celebrity Generaciones" que estaba entre Ofelia Medina, Dani Valle, Andrea Noli y Carlos Quirarte.

Con el reto de hacer un extraordinario quiche, "Quiri" se llevó el primer pase a la final de la próxima semana, quien con lágrimas y una enorme sonrisa agradeció los aplausos de sus compañeros concursantes y recibió las sentidas palabras de los chefs.

“Desde que entraste a la cocina entraste muy nervioso, en algún momento nos dijiste ‘me sorprende estar aquí’, te lo tomaste muy en serio, fuiste la primera persona que ganó el pin del chef, y te reconozco que no lo diste por sentado, día a día, reto a reto y competencia tras competencia haz demostrado que estas aquí por algo”, dijo la chef Zahie Téllez.

“No es llegar aquí con habilidad sino con actitud y tesón, lo que te trajo aquí es esto”, dijo el chef Adrián Herrera con su característico y oscuro sentido del humor.

Minutos después llegó el segundo reto para saber el siguiente finalista del reality y constaba de hacer un ramen, decisión de Dani Valle quien ganó el reto rápido al hacer un buen carpaccio y que sin duda alguna se convirtió en el segundo finalista, cumpliendo la meta de llevar a los Millennials a la final.

“Desde que llegaste a esta cocina nos has inundado de muchas sonrisas pero también te hemos visto crecer mucho en la cocina, tus cortes, la disciplina, esa manera tuya abstracta de diseñar un plato en tu mente e ir haciéndolo poco a poco, hemos aprendido mucho de ti, hemos llorado contigo”, le dijo la chef Zahie.

Al respecto Dani Valle aseguró que al inicio empezó a cocinar con miedo, cosa que lo alejó de disfrutar el estar en MasterChef, hasta que cambió de mentalidad, “siempre pensé que al principio no me consideraban competencia y ahora el estar aquí me da mucho orgullo de haberme demostrado que si podía”, dijo Valle.

En el tercer y último reto Ofelia Medina y Andrea Noli tuvieron que elegir un platillo en particular, dependiendo de sus capacidades y gustos, eligiendo paella y crepas respectivamente.

Aunque ambos platillos eran completamente distintos, ambas cocineras reflejaron el respeto que se tienen la una a la otra en el nombre de sus platillos primero las “Crepas Ofelia” y luego la “Paella Andrea”, un gesto más que emotivo.

Finalmente la tercera finalista fue Andrea Noli, convirtiéndose así Ofelia Medina como las décimo séptima eliminada terminando con la generación de Los Clásicos.

“Ofelia, eres una digna representante de tu generación, crecí viéndote en las novelas, en las obras de teatro y quiero que sepas que llegar como semifinalista de MasterChef te tiene que dejar a ti más que orgullosa te admiro mucho y te quiero más”, dijo visiblemente conmovida la chef Zahie.

“Primero que nada en MasterChef he tenido una lección de vida, mis manos finalmente son de cocinera, cosa que me enorgullece muchísimo, así como las de mis abuelas, las de mis compañeras y amigas”, dijo finalmente Ofelia Medina, última eliminada de la cocina más famosa de México.

