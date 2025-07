Es un gran honor para mí ser la ganadora de esta temporada. Ver a la Irma de hace unos meses a la de ahora me llena de orgullo. Sí, he crecido, aprendido, mejorado y superado grandes retos; he conocido a gente extraordinaria que lo único que ha hecho es sumar a mi vida”

Irma Miranda, ganadora de “MasterChef Celebrity México 2023”