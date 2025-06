La edición actual de ”MasterChef Celebrity”, que lleva como apellido Generaciones, ha renovado el gusto de la gente al confrontar a personas de distintas épocas, un gran acierto. Una de estas personalidades fue Leslie Gallardo, la decimotercera eliminada del reality show.

“Me llena el corazón saber que fui parte de este proyecto tan importante y que, sobre todo, me fue tan bien, porque la verdad es que al principio yo no me tenía nada de fe. Estoy contenta, estoy agradecida, estoy triste también, tengo muchos sentimientos encontrados porque, obviamente, me hubiera encantado llegar a la final, me quedé a nada”, dijo a EL UNIVERSAL la influencer.

MasterChef Celebrity: ¿Cómo sintió la derrota Leslie Gallardo?

Leslie Gallardo comentó a EL UNIVERSAL que, aunque muchos suelen decirlo al ser eliminados, ella realmente se siente como una ganadora. Aseguró que “gané amistades, un nuevo público, risas, aprendizaje y satisfacción personal”, dejando claro que obtuvo mucho más de lo que perdió durante su paso por MasterChef.

“Sólo no tuve un buen día en mi día de eliminación. Sé que quizás mis decisiones fueron las que no estuvieron al 100 % bien, y lo acepto por completo y lo aprendo para la siguiente. A lo mejor no la siguiente de MasterChef, pero es algo”, explicó.

Leslie reconoció que su salida de MasterChef se debió a que “quizás mis decisiones no estuvieron al 100 % bien”, pero aseguró que se lleva el aprendizaje para futuras experiencias. “No me arrepiento de nada”, señaló, al explicar que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía en ese momento.

¿Cuál fue el mayor secreto de MasterChef Celebrity?

El secreto de esta temporada del reality show de cocina es la diversidad en sus integrantes, aunque la influencer aseguró que la clave para participar en él es tener la “disposición de aprender e ir con la disposición de enseñar”, aseguró a EL UNIVERSAL.

Lee también: Los mejores memes que desató la salida de Anabel de Master Chef; usuarios no perdonaron

“Lo bonito de nuestro MasterChef es que es Generaciones, y esa es la diferencia que nos caracteriza en este momento de los demás MasterChef que han existido, que normalmente son solo Celebrity. En este momento, el que haya sido Generaciones y que podamos tener esta diversidad de edades, de pensamientos, de cultura, de todo, fue espectacular. MasterChef ha sido el mejor reality en el que he estado. Me encantaría repetir la experiencia 40 veces”, dijo con su peculiar sentido del

Gallardo también recordó que no comenzó su carrera en televisión con este reality, ya que anteriormente había participado en Acapulco Shore y en La casa de los famosos, aunque aseguró que este camino la condujo a ser más madura y a tomar mejores decisiones.

¿Cómo fue la primera aparición de Leslie Gallardo?

“No es la primera vez que hago televisión. Realmente empecé en la televisión con Acapulco Shore en 2018, que fue mi primer acercamiento televisivo. Para mí, la tele es mi vida, o sea, yo amo estar detrás de una pantalla, amo estar detrás de una cámara y enfrente de una cámara y poder hablar. Siento que el don que Dios me dio es la palabra, entonces a mí me encanta poder estar detrás de una pantalla y acompañar a la gente en su día a día”, dijo Leslie Gallardo a EL UNIVERSAL,

Leslie Gallardo también está segura de que lo que pasa dentro de la cocina más grande de México, como los villanos y los caracteres fuertes, son parte de la esencia del programa; sin embargo, no hay que engancharse ni tomárselo personal.

“Sí es durísimo que te digan que tu platillo sabe horroroso, que está asqueroso, que no lo van a probar o que les da asco o lo que sea. O sea, sí es súper complicado escuchar eso, y solamente tienes que tener la resiliencia de decir: ‘Bueno, el de hoy no le gustó, pero espero que el de mañana sí’”, afirmó.

Asimismo, ya fuera de la competencia, la influencer compartió quién de los competidores restantes le gustaría que ganara esta edición de MasterChef, a lo que respondió sin dudar:

“Tengo tres gallos. Tengo a mi señora Ofe (Ofelia Medina), que definitivamente es mi gallazo, la amo, la adoro y qué bonito sería verla levantando ese trofeo. Early, evidentemente, también es mi gallo, porque claro que sí, es la única que queda de mi generación y me encantaría que mi generación pudiera ser la ganadora de “MasterChef Celebrity”. Y Quirarte, a Quiri lo quiero muchísimo, es mi amigo, es mi compañero ahorita también de proyecto, estamos teniendo un streaming juntos”.

Finalmente, Leslie Gallardo compartió brevemente el panorama de sus próximos proyectos, como el que comparte con Carlos Quirarte en streaming.

Leslie Gallardo compartió que por ahora está enfocada en “nuestro bebé, que es Loco TV”, el podcast que conduce de lunes a viernes por las mañanas para “acompañarlos y que traigan una sonrisa todo el día”. Además, adelantó que pronto iniciará un proyecto teatral con personas a las que admira, aunque por ahora es “una sorpresa que se está incubando”.