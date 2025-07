La cocina más famosa de México se quedó sin su participante más joven. En el episodio 16 de MasterChef Celebrity Generaciones, Herly fue eliminada tras una jornada repleta de retos, decisiones clave y un platillo tradicional que no logró convencer al jurado. Con su salida, también se despide la última participante de la nueva generación.

Ahora, fuera de la competencia y con tiempo para reflexionar sobre su participación y los errores que la dejaron fuera.

“Mi problema estuvo en el tiempo que dejé la pizza en el sartén. Si hubiera quedado un poquito más de tiempo, habría salido bien buena”, confesó a EL UNIVERSAL tras su eliminación.

Ya en el reto final, cada celebridad cocinó un platillo típico de un estado mexicano. Herly recibió Mérida como asignación y quiso rendir homenaje a su tierra con unos panuchos de cochinita pibil. Sin embargo, el resultado no cumplió con las expectativas.

“Quise transmitir mi amor… y les transmití pura decepción. Mérida, te mando un beso y una gran disculpa”, dijo con humor.

A pesar de la eliminación, la influencer se va con una experiencia nueva y el logro de llegado hasta los últimos cinco participantes: “Nunca imaginé llegar al top cinco”, admite.

Herly, que en Instagram cuenta con más de 700 mil seguidores, aseguró que más allá de los retos culinarios, lo que más la marcó fue un comentario del chef Herrera:

“Me dijo que pusiera mi fonda. Ni yo creía que tenía buen sazón. Ese comentario me lo llevo para siempre”.

Representó a toda una generación

Herly fue la última concursante en pie de la llamada “nueva generación”, formada por creadores digitales y jóvenes figuras del entretenimiento.

“Sabíamos que éramos los más nuevos, los que menos experiencia teníamos. Pero llegar al top cinco fue un orgullo”, declaró.

Asimismo, confesó que no entró con la intención de demostrar superioridad generacional, pero sí con la emoción de ser parte de algo que marcó a su grupo. “Me hubiera gustado dar más. Pido una disculpa”, dijo entre risas.

A lo largo de la competencia, Herly construyó amistades con figuras que no imaginaba compartir pantalla: “Jamás pensé trabajar con Lola la Trailera (Rosa Gloria Chagoyá) o recibir consejos de Ofelia Medina. Ella siempre nos guiaba y cuidaba a los más jóvenes”, contó.

Actualmente, la creadora de contenido participa en la obra "La señora presidenta", además de alimentar sus canales digitales a los que ahora sumará videos de las recetas que presentó en el programa. Y aunque no descarta emprender en el mundo gastronómico, lo ve como un proyecto a largo plazo: “Para que un negocio funcione, tienes que estar ahí. Me gustaría una cafetería, pero necesito tiempo”.

Tras la eliminación de Herly, estos son los semifinalistas de MasterChef Celebrity Generaciones 2025:

Andrea Noli

Carlos Quirarte

Ofelia Medina

Dani Valle, quien también fue premiado con una motocicleta por su mole poblano

