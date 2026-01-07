Más Información
"Frankenstein”, la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro, competirá por el máximo galardón de los Actor Awards 2026, antes conocidos como los Premios SAG, al estar nominada a mejor elenco, junto a títulos como "Hamnet" y "Marty Supreme", de acuerdo con la lista de nominaciones revelada este miércoles.
No obstante, la película que domina la edición en el apartado cinematográfico es “One Battle After Another”, que encabeza las nominaciones con siete menciones, incluida la de mejor elenco. Le sigue “Sinners”, con cinco candidaturas, consolidándose como otra de las producciones más fuertes del año.
Los actores Connor Storrie y Janelle James fueron los encargados de anunciar a los nominados, considerados un termómetro previo a los premios Oscar, durante una transmisión en vivo organizada por el sindicato SAG-AFTRA a través de Netflix.
Además, se confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, en reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica.
La ceremonia de los Actor Awards 2026 se transmitirá en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, el domingo 1 de marzo.
La lista de nominados
Cine
Mejor elenco en una película
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor ensamble de especialistas (stunts)
- F1
- Frankenstein
- Misión: Imposible – La sentencia final
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor actriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Emma Stone – Bugonia
Mejor actor
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Michael B. Jordan – Sinners
- Jesse Plemons – Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion – Marty Supreme
- Ariana Grande – Wicked: Por siempre
- Amy Madigan – La hora de la desaparición
- Wunmi Mosaku – Sinners
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Mejor actor de reparto
- Miles Caton – Sinners
- Benicio del Toro – One Battle After Another
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – One Battle After Another
Televisión
Mejor elenco en una serie de drama
- The Diplomat
- Landman
- The Pitt
- Severance
- The White Lotus
Mejor actriz en una serie de drama
- Britt Lower – Severance
- Parker Posey – The White Lotus
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Aimee Lou Wood – The White Lotus
Mejor actor en una serie de drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Billy Crudup – The Morning Show
- Walton Goggins – The White Lotus
- Gary Oldman – Slow Horses
- Noah Wyle – The Pitt
Mejor elenco en una serie de comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Only Murders in the Building
- The Studio
Mejor actriz en una serie de comedia
- Kathryn Hahn – The Studio
- Catherine O’Hara – The Studio
- Jenna Ortega – Merlina
- Jean Smart – Hacks
- Kristen Wiig – Palm Royale
Mejor actor en una serie de comedia
- Ike Barinholtz – The Studio
- Adam Brody – Nobody Wants This
- Ted Danson – A Man on the Inside
- Seth Rogen – The Studio
- Martin Short – Only Murders in the Building
Mejor actriz en miniserie o película para televisión
- Claire Danes – The Beast in Me
- Erin Doherty – Adolescencia
- Sarah Snook – All Her Fault
- Christine Tremarco – Adolescencia
- Michelle Williams – Dying for Sex
Mejor actor en miniserie o película para televisión
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Owen Cooper – Adolescencia
- Stephen Graham – Adolescencia
- Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Mejor ensamble de especialistas en televisión
- Andor
- Landman
- The Last of Us
- El juego del calamar
- Stranger Things
