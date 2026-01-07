Más Información

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

, la nueva adaptación dirigida por , competirá por el máximo galardón de los Actor Awards 2026, antes conocidos como los , al estar nominada a mejor elenco, junto a títulos como "Hamnet" y "Marty Supreme", de acuerdo con la lista de nominaciones revelada este miércoles.

No obstante, la película que domina la edición en el apartado cinematográfico es “One Battle After Another”, que encabeza las nominaciones con siete menciones, incluida la de mejor elenco. Le sigue “Sinners”, con cinco candidaturas, consolidándose como otra de las producciones más fuertes del año.

Los actores Connor Storrie y Janelle James fueron los encargados de anunciar a los nominados, considerados un termómetro previo a los premios Oscar, durante una transmisión en vivo organizada por el sindicato SAG-AFTRA a través de Netflix.

Lee también:

Además, se confirmó que Harrison Ford recibirá este año el premio a la trayectoria, en reconocimiento a su legado en la industria cinematográfica.

La ceremonia de los Actor Awards 2026 se transmitirá en vivo por Netflix desde el Shrine Auditorium y Expo Hall de Los Ángeles, el domingo 1 de marzo.

La lista de nominados

Cine

Mejor elenco en una película

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • One Battle After Another
  • Sinners

Mejor ensamble de especialistas (stunts)

  • F1
  • Frankenstein
  • Misión: Imposible – La sentencia final
  • One Battle After Another
  • Sinners

Lee también:

Mejor actriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Kate Hudson – Song Sung Blue: Sueño inquebrantable
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Emma Stone – Bugonia

Mejor actor

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Jesse Plemons – Bugonia

Mejor actriz de reparto

  • Odessa A’zion – Marty Supreme
  • Ariana Grande – Wicked: Por siempre
  • Amy Madigan – La hora de la desaparición
  • Wunmi Mosaku – Sinners
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Mejor actor de reparto

  • Miles Caton – Sinners
  • Benicio del Toro – One Battle After Another
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – One Battle After Another

Televisión

Mejor elenco en una serie de drama

  • The Diplomat
  • Landman
  • The Pitt
  • Severance
  • The White Lotus

Lee también:

Mejor actriz en una serie de drama

  • Britt Lower – Severance
  • Parker Posey – The White Lotus
  • Keri Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus
  • Aimee Lou Wood – The White Lotus

Mejor actor en una serie de drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Billy Crudup – The Morning Show
  • Walton Goggins – The White Lotus
  • Gary Oldman – Slow Horses
  • Noah Wyle – The Pitt

Mejor elenco en una serie de comedia

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor actriz en una serie de comedia

  • Kathryn Hahn – The Studio
  • Catherine O’Hara – The Studio
  • Jenna Ortega – Merlina
  • Jean Smart – Hacks
  • Kristen Wiig – Palm Royale

Mejor actor en una serie de comedia

  • Ike Barinholtz – The Studio
  • Adam Brody – Nobody Wants This
  • Ted Danson – A Man on the Inside
  • Seth Rogen – The Studio
  • Martin Short – Only Murders in the Building

Mejor actriz en miniserie o película para televisión

  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Erin Doherty – Adolescencia
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Christine Tremarco – Adolescencia
  • Michelle Williams – Dying for Sex

Lee también:

Mejor actor en miniserie o película para televisión

  • Jason Bateman – Black Rabbit
  • Owen Cooper – Adolescencia
  • Stephen Graham – Adolescencia
  • Charlie Hunnam – Monstruo: La historia de Ed Gein
  • Matthew Rhys – The Beast in Me

Mejor ensamble de especialistas en televisión

  • Andor
  • Landman
  • The Last of Us
  • El juego del calamar
  • Stranger Things
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”. Foto: AP

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”

Barron Trump en medio de la polémica por video de Nicolás Maduro. Está detrás de las redes sociales de la Casa Blanca. Foto: AP

Barron Trump en medio de la polémica por video de Nicolás Maduro. Está detrás de las redes sociales de la Casa Blanca

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

Hailey Bieber posa en lencería rosa y revive un icónico look de Gisele Bündchen para Victoria's Secret. Foto: AFP

Hailey Bieber posa en lencería rosa y revive un icónico look de Gisele Bündchen para Victoria's Secret

[Publicidad]