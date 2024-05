El tercer y último debate chilango a la Jefatura de Gobierno transcurrió entre promesas sobre combatir la inseguridad y la planeación urbana, pero también hubo ataques sobre presuntos actos de corrupción.

La abanderada de Morena-PT-PVEM, Clara Brugada; el candidato de PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, y el aspirante de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, presentaron, a diferencia de los dos anteriores debates, una mayor cantidad de propuestas, en cuya implementación no ahondaron, pero lanzaron ataques puntuales, sobre todo al abordar el desarrollo inmobiliario.

Taboada inició el segundo bloque y citó al que llamó “verdadero fundador del Cártel Inmobiliario” que, dijo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando asumió la responsabilidad por el Bando 2 cuando fue jefe de Gobierno.

En otro momento, el panista mostró una lámina con los integrantes del “Cártel Inmobiliario de Morena”, en donde están Clara Brugada, Víctor Hugo Romo, Caty Monreal, Néstor Vargas y José Ramón Beltrán. “Si algo de lo que me acusas fuera verdad, no estaría aquí debatiendo a 20 días de ganarte la elección”, se defendió.

Como respuesta, Clara Brugada indicó que el Cártel Inmobiliario no respeta la ley y que se trata de un negocio ilegal de más de 7 mil millones de pesos: “Es el negocio del PAN, del panismo, y aquí tenemos sentado a uno de sus representantes que está afectando a la gente: le quita agua, le genera problemas porque hace que las rentas suban”.

Le pidió al candidato del PAN, PRI y PRD asumir su responsabilidad por este tema. Como respuesta, Santiago Taboada le recordó a Clara Brugada la construcción de Portal Churubusco, plaza comercial que fue edificada en Iztapalapa sin ningún permiso cuando Brugada Molina era delegada.

“Te hago dos preguntas: ¿esa plaza no se abrió en tu administración? Y ¿no fue Ernestina Godoy, siendo diputada local, en la VI Legislatura, quien promovió la regularización de ese predio?”, cuestionó.

Como respuesta, la candidata de Morena, PVEM y PT respondió que “por supuesto que no” y antes dijo “yo no soy como tú [a Santiago Taboada], yo no hice ninguna acción que estuviera fuera de la ley, así que a mí no me vas a venir a decir cosas que no son, eso es mentira, demuéstramelo”.

Chertorivski dijo “en seguridad y vivienda, la candidata del conformismo dirá que todo va bien, y Taboada va a seguir con esa cosa de Blindar la Ciudad. En materia de vivienda, mejor excúsate en ese bloque, igual y en una de esas dices algo que te incrimina”.

Chocan por seguridad

Al abordar el tema de seguridad, que fue el primero, Clara Brugada criticó el programa Blindar y aseguró que “el tal blindaje es un montaje”, pues la Benito Juárez no es la más segura, sino la cuarta más insegura en delitos por cada 100 mil habitantes.

Asimismo, lamentó que el Jefe Goliat, quien ha sido señalado por diversas irregularidades, haya sido el coordinador de seguridad en la demarcación. También dijo que las mayores detenciones fueron por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

“Nada de que [en] la Benito Juárez se logró más y en alguna otra, menos; no presumas con sombrero ajeno, lo que se ha logrado en todas las alcaldías es al mando único del Gobierno de la Ciudad”, le dijo.

En respuesta, Taboada remarcó que Brugada convirtió a Iztapalapa en la demarcación más insegura de la Ciudad. “Las 10 colonias más inseguras de la Ciudad están en alcaldías gobernadas por Morena, y seis de ellas en Iztapalapa”.

Al hablar de propuestas, el candidato de la oposición indicó que blindará la Ciudad de México, que habrá tiempos de reacción de menos de tres minutos en la policía, una plataforma Blindar CDMX y una célula especial para evitar la extorsión. Asimismo, se comprometió a hacer una reingeniería en la fiscalía capitalina, y que haya cuadrantes y microcuadrantes de seguridad.

Brugada Molina dijo que hay dos modelos de seguridad: el del panismo y el de Morena, y para ejemplificarlo mostró una gráfica en la que se comparan los homicidios dolosos en Guanajuato, que van al alza, y los de la Ciudad de México, que van a la baja, por lo que se comprometió a mantener el modelo de seguridad que se instrumentó con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La abanderada de Morena, PT y PVEM enumeró algunas de sus propuestas en materia de seguridad, entre las que destacó la creación de mil kilómetros de senderos seguros, duplicar la cantidad de videocámaras para convertirla a la CDMX en la más videovigilada y que sus asesores en dicha materia serán el exjefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch; la exfiscal capitalina, Ernestija Godoy, y el exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

El candidato naranja dijo que no se necesitan más policías o cámaras, sino menos delincuentes, y para ello propuso cinco ejes, entre ellos, una nueva policía denominada Fuerza Capital, con 90 mil elementos y reformas a la fiscalía capitalina y al Poder Judicial.

“En mi gobierno no vamos a perseguir a jóvenes por ser jóvenes ni a las personas por su color de piel, por cómo se visten o porque en la bolsa traigan un porro como éste”, mencionó al tiempo que mostró un cigarrillo de marihuana.

En su mensaje final, los tres aspirantes pidieron el voto para ganar las elecciones de este 2 de junio.