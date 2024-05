El tercer debate para elegir al siguiente gobernante de la Ciudad de México se llevó a cabo en las instalaciones de MVS televisión a las 20:00 de este domingo 12 de mayo, en donde expusieron sus propuestas la candidata, Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia y los candidatos Salomón Chertorivski de Movimiento Ciudadano y Santiago Taboada, abanderado de la coalición Va X la CDMX.

En esta ocasión EL UNIVERSAL llevó a cabo una mesa de análisis del debate de la Ciudad de México, el cual fue moderado por Carlos González colaborador de esta casa editorial y tuvo como invitados a Daphne Cuevas del frente Sigamos Haciendo Historia, Marcela Gómez Alce de Fuerza y Corazón por México; y Antonio Carbia por Movimiento Ciudadano.

Durante la mesa de análisis, nuestros invitados confirmaron las propuestas de sus representantes de partido a la jefatura de gobierno de Ciudad de México, teniendo una acalorada charla respecto a los temas de seguridad, justicia y planeación del desarrollo inmobiliario urbano, expuestas el tercer debate chilango organizado por Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Análisis del Tercer debate

Carlos González comenzó hablando con cada uno de los invitados sobre el desempeño y las propuestas de cada uno de los candidatos durante el último debate por la Ciudad de México.

Marcela Gómez comentó que “Santiago Taboada puso sobre la mesa lo que quiere la ciudad, se revela hacia a donde debe ir la Ciudad, es la opción que necesita esta ciudad”.

“Las cosas no van bien, no puede haber seguridad sin desarrollo y sin seguridad no hay desarrollo, el tema de seguridad es lo que se debe definir”.

Durante el análisis del tercer debate, Marcela Gómez le comentó a Antonio Carbia candidato por Movimiento Ciudadano, que él no va a ganar las elecciones por la alcaldía Miguel Hidalgo.

Daphne Cuevas mencionó que “Clara Brugada se perfila como la jefa de gobierno de esta ciudad, la entiende y tiene una estrategia para encararlos”.

“La corrupción no es lo mismo que la difamación, Santiago es corrupto, Clara ha sido difamada”.

“La única posibilidad de que Morena no tenga un triunfo contundente es que la población no salga a votar”.

Antonio Carbia afirmó que “Salomón Chertorisvki está poniendo sobre la mesa la Ciudad que queremos construir, esta ciudad es compleja y por ello amerita personas que tengan la capacidad de entrarle a los problemas”.

“El enfoque como han gobernado Morena no han funcionado”.

“Esta Ciudad merece a la persona más capacitada y honesta para gobernar, ustedes saben que es Salomón Chertorisvki”.

Te invitamos a ver cada una de las intervenciones de la mesa de análisis en EL UNIVERSAL del primer debate por la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

