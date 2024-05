Este domingo se llevó a cabo el tercer y último debate de los candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX): Clara Brugada candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Santiago Taboada, candidato de la alianza "Va por la CDMX" y Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano.

Para este tercer round entre candidatos los encargados de moderar fueron la periodista Luisa Cantú Ríos y Pedro Pablo Gamboa, conductor de noticieros. Los temas que se abordaron en el último encuentro fueron dos: "Seguridad y Justicia" y "Planeación del desarrollo inmobiliario urbano". En primera instancia la candidata Clara Brugada afirmó que tiene el mejor proyecto de ciudad y que está comprometida con los ciudadanos.

La morenista no desaprovechó para señalar a su contrincante Santiago Taboada, respecto al llamado Cártel Inmobiliario y en contra del programa de seguridad ‘Blindar’, implementado en la Benito Juárez, al cual se refirió como “un montaje”.

Además, advirtió que el próximo 2 de junio tanto Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada perderán y con ello les advirtió que, “se caerán todos sus negocios que ya tienen apalabrados”.

La candidata acusó que “aún cuando quisieron amordazarnos por lo del Cártel Inmobiliario para que no habláramos, pero aquí estamos y no nos van a callar”.

Al abordar el primer tema del debate: Seguridad y Justicia, la morenista hizo uso de su tiempo para señalar que el programa “Blindar” que implementó el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, es “sólo un montaje”, toda vez que esa alcaldía no es la más segura de la Ciudad de México; sino que, de acuerdo a la medición por cada 100 mil habitantes, es la cuarta alcaldía con mayor incidencia delictiva del país.

“Blindar Benito Juárez es un truco publicitario, miren sus resultados: en cinco años sólo detuvieron a una persona por robo a cajero, ocho por robo a vehículo y 19 por robo a casa-habitación, por decir algunos”, dijo.

Clara Brugada. Foto: Captura de video

Por su parte Salomón Chertorivski aseguró a Taboada que no blindó la demarcación, incluso apuntó “ es una cosa tan absurda, es es que te sientas seguro adentro, pero los delincuentes siguen afuera. Lo que tenemos que hacer es un modelo que acceda a la justicia a la víctima y e ir por los delincuentes, para que no estén ahí. Para que tengamos que cuidarnos nosotros, porque ahí van a seguir habiendo delincuentes; en Benito Juárez hay todavía crimen muchísimo, es la segunda Alcaldía con más delitos por 100 mil habitantes”.

Inclusive en materia de seguridad, agregó que se requiere reformar al Poder Judicial, “es lento e ineficiente”.

Brugada aprovechó para anunciar que en su administración, nombrará a Marcelo Ebrard, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, como sus “consejeros de seguridad”; además, se comprometió a instalar desde el primer día, el gabinete de seguridad desde y se a reunirse con las víctimas y sus familias.

Mientras anunció a sus futuros consejeros explicó la diferencia entre los modelos de seguridad -el suyo y el que quiere implementar su opositor- al cuál calificó como uno de los fracasos más grandes del país.

“Los datos no mienten, la estrategia de seguridad del PAN, de García Luna, de Guanajuato, lo único que representan es que son el fracaso más grande de este país”, dijo.

A modo de replica el candidato opositor Santiago Taboada recordó el caso del feminicida de Iztacalco, del cual dijo, Ernestina Godoy y Martí Batres ya tenían información desde 2021, pero no hicieron nada, por lo que los acusó de negligentes.

“Desde el 2021 Martí Bartres y Ernestina Godoy sabían su nombre y domicilio, son incompetentes (...) hubieran salvado a las victimas eso es negligencia ciminal”

En este sentido, la abanderada de Morena, PT y PVEM, enumeró algunas de sus propuestas en materia de seguridad, entre las que destacó la creación de mil kilómetros de senderos seguros, duplicar la cantidad de videocámaras para convertirla a la CDMX en la más videovigilada, “incluso mejor que la de Nueva York”; vigilancia aérea con drones; colocación de cámaras en los uniformes de los policías para evitar casos de corrupción y la creación de la plataforma “Visor 360”; así como la construcción de un hospital y mejorar los salarios de los policías.

Mientras que Chertorivski apuntó que se se requieren “reformas profundas a un modelo que ha fallado durante décadas”.

Debate de la CDMX. Foto: Captura de video

Destacó que necesita “una fuerza capital”, donde 90 mil elementos policiacos trabajarán para los ciudadanos, y se buscará ir para sacar de las calles a 20 mil delincuentes. Además de una nueva policía, fiscalia capitalina “y un Poder judicial reformado”.

Al abordar el segundo tema de la noche: Planeación del Desarrollo inmobiliario y urbano, Brugada Molina, indicó que “no hay desarrollo urbano si se piensa la ciudad como un botín”, pues reconoció que si bien los empresarios de la construcción “respetan”, el Cartel Inmobiliario no lo hace: “se trata de un negocio de más de siete mil millones de pesos, es el negocio del PAN, del panismo, y aquí tenemos sentado a uno de sus representantes, que está afectando a la gente: le quita agua, le genera problemas porque hace que las rentas suban”.

Por otra parte, aseguró que en su gobierno fortalecerá al Instituto de Planeación y garantizará que se concluya la consulta ciudadana para tener un Programa General de Ordenamiento Territorial; y aseveró que para ella desarrollo urbano “combatir desigualdades y promover la solidaridad”.

Taboada aprovechó el segundo tema del debate “Desarrollo Urbano e Inmobiliario”, para acusar que en el verdadero cártel inmobiliario hay funcionarios de la Cuarta Transformación, tanto locales, como federales, quienes se han beneficiado con invasiones de predios y obras irregulares en diferentes demarcaciones de la ciudad.

“Esta es la lista del cártel inmobiliario de Morena: aquí están alcaldes, diputados, senadores, funcionarios de Morena y hasta secretarios de Estado que se beneficiaron de la corrupción inmobiliaria”, expuso el aliancista.

“Hoy te demuestro, ustedes invadieron predios, hay edificios enteros con pisos de más, hasta casas que fueron regaladas, por el Gobierno de la ciudad a miembros de tu movimiento”, sostuvo Taboada.

Sobre ese mismo tema (desarrollo urbano), Chertorivski precisó que desde el periodo de transición, “Vamos a dialogar para construir el sistema de planeación, tener el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento Territorial”.

Además de que impulsará el más amplio plan de vivienda para todos, “sin corrupción”.

El candidato naranja acusó a sus contrincantes de polarizar constantemente en vez de unificar el camino por el bien común, pues desde su perspectiva se la pasaban más tiempo atacándose en vez de proponer.

“En la polarización perdemos todos tratando de imponer una visión sobre el otro queriendo destruir al contrincante. Yo me niego, a pensar que sea el camino. No construye futuro y lástima el presente. Perdimos ya un sexenio, la oportunidad de pensar en una sola ciudad; los dos proyectos que tengo enfrente no pueden ofrecer un mejor futuro, porque solo piensan en gobernar el pedazo que les da sus votos. Soy el único que plantea una propuesta y una visión de ciudad, en donde escuchemos la voz del otro y presentemos una alternativa inteligente. Ya no hay tiempo que perder para planear la ciudad de las próximas generaciones”.

Remarcó que en la capital no se construye vivienda y se requiere, dijo, 40 mil cada año, por lo que una de sus propuestas es vivienda vertical, además de construir sobre las estaciones del Metro. “Deberían de vivir en esta ciudad y no a tres horas de distancia”, concluyó.

Salomón Chertorivski. Foto: Captura de video

