La Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impuso medidas cautelares a legisladores y funcionarios de Morena y les ordenó abstenerse de realizar publicaciones, en cualquier red social o medio de comunicación, en donde se viertan manifestaciones de carácter “calumnioso y sin sustento jurídico” en contra de Santiago Taboada.

Al resolver dos quejas presentadas por el PAN en contra de Morena por presunta calumnia y campaña negativa, al ligar a Santiago Taboada con el Cártel Inmobiliario y llamarlo “Santiago Tajada” o “Taboadagate”, dos de los tres consejeros electorales integrantes de la Comisión votaron a favor de estas medidas cautelares, que también incluyen que las y los imputados borren de sus redes sociales, en un plazo de 24 horas, un total de 19 publicaciones en donde hacen referencia a estos temas.

Legisladores, funcionarios, y hasta medios de comunicación, que deberán borrar sus publicaciones y abstenerse de hablar en redes de este tema son: Leticia Varela, Pablo Hernández, Dunia Ludlow, Mario Delgado, Sebastián Ramírez, Citlalli Hernández, Ernestina Godoy, César Cravioto, Víctor Varela, Fadlala Akabani, Tomás Pliego, Carlos Pozos (Lord Molécula) y el diario digital El Soberano.

Lee también César Cravioto advierte que seguirán hablando del Cártel Inmobiliario “una y otra vez”, pese a intentos de censura

El consejero electoral Ernesto Ramos votó en contra de imponer estas medidas cautelares al argumentar que el propio Santiago Taboada y no el PAN debía interponer esta queja, y recordó que antes ya habían desechado quejas sobre calumnias.

Al respecto, el consejero electoral Mauricio Huesca dejó claro que no buscan censurar a nadie, que el candidato tiene presunción de inocencia, que no hay una carpeta de investigación probada que lo ligue directamente con el Cártel Inmobiliario, y recalcó que la libertad de expresión no es absoluta y que, como todo derecho tiene límites, por lo que votó a favor de estas medidas cautelares.

El proyecto estipulaba que estas medidas cautelares también se aplicarán a algunas publicaciones de Clara Brugada, candidata de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno, pero el propio Huesca solicitó que no fuera así, porque solo hizo mención de cartel inmobiliario en genérico sin señalar que Santiago Taboada es corrupto o delincuente.

Lee también “No nos van a callar”; Clara Brugada anuncia campaña de difusión acerca del Cártel Inmobiliario

La presidenta de esta Comisión, Erika Estrada, también votó a favor de aplicar estas medidas cautelares al considerar que estas quejas cumplen con los requisitos legales, y aclaró que no buscan limitar lo que se dijo en el debate chilango.

Comentó que, en primera instancia, estas publicaciones pueden incluir contenido negativo o calumnioso porque no hay veracidad en ellos.

El representante de Morena en el IECM, Eduardo Santillán, anunció que impugnarán esta resolución que consideró como un intento de censura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/cr