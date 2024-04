Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, aseguró que el Cártel Inmobiliario de la Benito Juárez no es una calumnia y está sustentado.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones del candidato de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, quien aclaró que la queja que interpusieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es una calumnia en su contra durante la contienda electoral.

“El Cártel Inmobiliario no es una calumnia, hoy ya está incluso, tipificado como delito, es el gran escándalo de la corrupción en este siglo en esta ciudad y no podemos quedarnos callados, se descubrió y hoy hay funcionarios y exfuncionarios que están siendo procesados, entonces, ¿qué calumnia hay? Todo lo que hemos dicho está sustentado, no estamos haciendo como ellos, bolas de humo o simplemente caer en una campaña de mentiras ni mucho menos”, aseveró.

En entrevista posterior a un encuentro con integrantes de la comunidad indígena, la candidata aseveró que el llamado Cartel Inmobiliario “lamentablemente es una realidad, y todavía cada semana se siguen encontrando casos de la administración de Santiago Taboada”.

Brugada Molina reiteró que “es una realidad” que en la administración de Taboada Cortina se llevó a cabo este tipo de corrupción, no una sino más veces, con alrededor de 66 pisos de más, construidos de forma irregular.

