El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, firmó un compromiso de justicia para las víctimas de la Ciudad de México.

Tras escuchar el testimonio de varias víctimas de despojo, movilidad y del sismo de 2017, el abanderado del PAN, PRI y PRD puso su firma en un manifiesto que consta de seis puntos, entre los que se encuentra la instalación de una Mesa Permanente de Diálogo por la Justicia, la Resiliencia, el Valor y la Verdad; y establecer un protocolo de seguimiento para las recomendaciones emitidas por esta mesa.

También se comprometió a crear un registro de las víctimas de la Fiscalía capitalina durante la gestión de Ernestina Godoy; acompañamiento de las víctimas en sus procesos; transitar hacia una comisión que, desde el Senado, estudie y proponga reformas legales en la materia; y dar cumplimiento a la transferencia de los recursos.

Durante su mensaje, Taboada Cortina lamentó la falta de sensibilidad y profesionalismo de las autoridades capitalinas con miles de familias que llevan años luchando y que se han visto afectados, no solo en su salud, sino también económica y emocionalmente, “esa justicia selectiva ha sido en función de sus intereses, de sus agendas. Si no hubiera una justicia selectiva, no estaríamos viendo casos que tienen 20 años sin resolverse”.

Respecto a la reconstrucción, indicó que, durante los estragos del sismo de 2017, cuando él era diputado federal, el gobierno “pateó” una y otra vez el proceso para edificar en los lugares donde se habían perdido viviendas, dando incluso una fecha de entrega. Sin embargo, han pasado ya siete años y el avance ha sido casi inexistente.

“En diciembre de 2021 iban a estar todas las viviendas reconstruidas, ahí están las imágenes, los audios de lo que fue la promesa de la reconstrucción… y vimos cómo no solamente cambiaban los proyectos, le dejaban de pagar a quienes hacían los proyectos, entonces los retrasaron, algunos prácticamente no se movieron. Dice la comisión de reconstrucción 93 por ciento, si ya lo aceptó el jefe de gobierno, que son 7 mil predios los que no se ha iniciado ningún proceso de reconstrucción. Tuvieron los fondos, inclusive la iniciativa privada reconstruyó muchos de ellos, sin que le costara al gobierno y hubo donaciones”, criticó.

Por la mañana, Santiago Taboada asistió a un encuentro con integrantes del Consejo de la Comunicación, organismo que concentra mil 500 agrupaciones y empresas, a quienes reconoció por su importante labor para fomentar la participación ciudadana de cara al próximo proceso electoral, para que las y los chilangos ejerzan su voto de manera informada y ser parte del cambio que la Ciudad de México merece.

“El triunfo de 2021 en la Ciudad de México pasó por una cosa, no hay casualidades. Todos los que tuvimos la oportunidad de ganar en el 2021 fue porque la participación en nuestras alcaldías estuvo por encima del 50%. Todas las alcaldías que no ganamos o las que nos quedamos muy cerca, estuvieron por debajo del 50% de participación. Es decir, en la medida en que aumentemos la participación, sin duda, los resultados van a cambiar”, destacó.

