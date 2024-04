El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada, aclaró que la queja que interpusieron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en contra de los apodos y de que lo vinculen con el llamado Cártel Inmobiliario, busca evitar las calumnias en esta contienda electoral.

En entrevista, sostuvo que no pretenden coartar la libertad de expresión, pero sí evitar la calumnia y pidió a los morenitas serenarse, porque los ve muy enojados.

“Nosotros lo único que estamos haciendo es seguir trabajando en este proyecto, y por supuesto, el partido, en este caso el coordinador de la campaña, está evitando algo con mucha claridad: evitar las calumnias… Nosotros estamos enfocados, primero, en seguir recorriendo la Ciudad, en seguir sumando a muchas voluntades y, sobre todo, una cosa: que se relajen, que se serenen, los veo muy enojados. El debate los cimbró, entonces ahí está toda la andanada y los mensajes. No van a poder detener el cambio que viene”, apuntó.

Asimismo, subrayó que renta donde vive y que no es un edificio irregular o que esté vinculado al Cártel inmobiliario, como lo aseguró Brugada en el debate chilango. “Yo donde vivo, rento, no es un edificio irregular y tú no puedes señalar a alguien con respecto a dónde renta… son tres departamentos, qué irregularidad hay… Yo sí vivo donde gobierno, la mitad de la 4T viven en Benito Juárez”.

En este sentido, Federico Döring, coordinador de la campaña de Taboada, detalló que lo que promovieron fue una queja para evitar la calumnia electoral, y recordó que hay una tesis de la Sala Superior en donde se marca claramente que la contienda electoral debe sustentarse en la verdad de los dichos, y que no se puede hacer campaña con la calumnia.

“La propia campaña de Clara Brugada también ha interpuesto quejas por calumnia, lo que pedimos fue que no se ejerciera la calumnia. Si se dan cuenta Clara Brugada ya no sacó chistes en contra de nuestro candidato, el chiste ese del apodo que le quiso colocar (Tajada), ya no se atrevió a pronunciarlo; entonces, en términos de propaganda política, la tiene acotada a lo que sea verdad, porque no se puede andar induciendo al voto con mentiras y calumnias”, sostuvo.

Indicó que las palabras Cártel Inmobiliario ya están prohibidas por los jueces de Distrito, y que fue el Poder Judicial el que prohibió a la Fiscalía capitalina usar esas palabras porque no se sostenían con base en las carpetas de investigación y violaban la presunción de inocencia. “Si eso está prohibido para el gobierno de la Ciudad y el cuñado de Batres, que se volvió abogado en 24 horas, entonces no se puede sostener como libertad de expresión y dicho electoral”.

Apuntó que el IECM ya le prohibió a Leticia Varela usar estos términos, por lo que no están pidiendo nada nuevo.

Andrés Sánchez, representante del PAN en el IECM, dijo que Morena busca hacer tema donde no lo hay y quieren manchar la campana con una calumnia “por eso Acción nacional está en su derecho de defender a sus candidatos cuando no han sido señalados directamente por ningún escándalo, ni en su vida privada, ni en su vida pública. Morena está acorralado, si se quedan sin esta bandera se quedan sin campaña”.

