Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, dio a conocer que su equipo iniciará una “gran campaña” de difusión para informar a la ciudadanía acerca del llamado Cártel Inmobiliario, como respuesta a la queja por calumnia electoral con solicitud de medidas cautelares, que presentó el candidato de la alianza “Va X la CDMX”, Santiago Taboada ante la Comisión de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ya que esto, dijo, es un intento de censura.

En conferencia de prensa, abanderada de Morena, PT y PVEM, dijo que su contrincante de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD quiere “victimizarse” y busca censurarla, toda vez que en su queja, el panista pidió a Brugada Molina, a la candidata a la Presidencia Claudia Sheinbaum, así como a otras 113 personas retirar las publicaciones de redes sociales y se les convoca a abstenerse en lo sucesivo a referirse sobre el Cártel Inmobiliario.

“Esta elección es sobre el Cártel Inmobiliario y el riesgo que representa para la vida, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de esta gran ciudad; los partidos que representan la corrupción quieren impedir el derecho de los ciudadanos (...).

Leer más: Clara Brugada Promete beca a bebés de cero a tres años

No lo vamos a permitir, y si hoy tratan de impedir que la información salga, va a resultarles lo contrario, a partir de hoy empezaremos una gran campaña de difusión sobre lo que implica el Cártel Inmobiliario en esta ciudad, no nos van a callar y no vamos a permitirlo, porque aunque pretendan hacerlo, hay una enorme cantidad de ciudadanos en esta capital que los conocen y se van a convertir en promotores”, advirtió.

Ante medios de comunicación, Brugada Molina advirtió que el fondo de este hecho “es el miedo, el pavor que tiene el candidato del PRIAN a que los ciudadanos conozcan ese gran esquema de corrupción que han instaurado desde el 2012 en el gobierno de la Benito Juárez, en la alcaldía que gobernó Jorge Romero (...). Quieren ponerle una mordaza a la verdad y así ocultar la corrupción que los invade por todas partes”, señaló.

🗣️ Así fue como la candidata al Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, señaló que "de nuestra parte vamos a ganar la ciudad y con ello vamos a derrotar al Cártel Inmobiliario".



📹 #VIDEO: Frida Sánchez | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6UJU22RoqE — Metrópoli (@Univ_Metropoli) April 23, 2024

En tanto, Sebastián Ramírez, dirigente de Morena en la CDMX, adelantó que el partido iniciará un plan de acción de tres puntos ante este tema: en primer lugar, convocar a la sociedad, periodistas, dirigentes sociales, etc, a defender la libertad de expresión, y expresarse en contra de la censura; creación de brigadas informativas en plazas públicos, medios de transporte para informar sobre el intento de censura de parte del PAN; y que, en caso de que el IECM ordenara dejar de hablar del tema, “pedimos al pueblo que hable por nosotros”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr