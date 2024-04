El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, descartó encabezar el llamado Cártel Inmobiliario, como la aseguró la abanderada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, durante el debate presidencial.

Asimismo, dejó claro que el único cártel está en la oficina de Martí Batres, y que en Morena están muy nerviosos porque saben que van a perder la Ciudad.

“No me han podido comprobar absolutamente nada, tan desesperados están de perder la Ciudad que hasta fuimos tema del debate presidencial. Se los digo aquí y se los he dicho durante dos años: ni su Fiscalía, ni sus unidades, ni su Gobierno, ni su aparato me han podido comprobar nada. Si hay un Cártel en esta Ciudad está en las oficinas de Martí Batres”, sostuvo al encabezar la pega de microperforados en unidades del transporte público en el paradero del Metro CU.

Asimismo, sostuvo que en Morena están muy nerviosos, entre otras cosas, porque ha sostenido reuniones con líderes transportistas de Coyoacán y de toda la Ciudad, quienes han sido amedrentados, llamados Cartel del Transporte y que han sido amenazados conque les van a quitar sus rutas “estén serenos, ya se van, ya faltan menos de 50 días”.

Subrayó que Claudia Sheinbaum busca meterse en la elección de la Ciudad porque Clara Brugada no despega “ni ya va despegar, desde el inicio de los dije, en esta elección solo hay una opción de cambio y esa opción de cambio es Santiago Taboada”.

En este sentido, calificó como irrisorio los gastos de campaña que reporta Clara Brugada por la colocación de propaganda en vía pública.

“Nosotros no vamos a simular, nosotros vamos a reportar el gasto al Instituto Nacional Electoral. Es de risa, es una burla para la gente de esta Ciudad que quien aspire a gobernar la Ciudad con lo que tiene que ver con los gastos de campaña, por eso así como se les cayó el Metro, se les va a caer su candidatura”, subrayó.

El abanderado a la Jefatura de Gobierno estuvo acompañado de Giovanni Gutiérrez, quien busca la reelección en Coyoacán, y aprovechó su presencia en este paradero para reiterar su propuesta de desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

“El Invea ha servido para lastimar al transporte, para lastimar a los taxistas, para lastimar al comercio establecido en esta Ciudad, porque precisamente es en las quincenas, los días más importantes de venta, cuando llega el Invea a quererlos clausurar e inhabilitar, esas son facultades que le vamos a dejar a los alcaldes”, apuntó Taboada.

Durante esta pega, ambos candidatos recibieron saludos y el respaldo de transportistas.

