¡Xóchitl: victoria electoral, la sorpresa!

Voces. Xóchitl Gálvez Ruiz logrará vencer al abstencionismo, el pueblo, sociedad civil y clases medias así lo vienen manifestando. Gálvez Ruiz afirma que mexicanas y mexicanos en edad de emitir el sufragio se están preparando para salir el día de la jornada electoral del 2 de junio y cumplir con el compromiso ciudadano. Posterior a la marcha de la marea rosa, que fue todo un éxito en el país, Gálvez Ruiz reconoce las interminables muestras de apoyo y entrega afirmando que le son alentadoras para concluir que el abstencionismo será vencido: "El cambio está firme y será una fiesta patria, no inventaré nuevas cosas, México no tiene tiempo de andar inventando, no podemos, habrá estrategias definidas por la Constitución. En política exterior, el respeto y la prudencia sin sensacionalismos. Los programas sociales ya no serán un catálogo de buenas intenciones, daré respuesta y cumplimiento a todas y cada una de las novedosas propuestas que ofrecí por todo México".

Que la percepción de inseguridad en el país sigue y sigue al alza, como resultado de la política fallida de “abrazos, no balazos”, de AMLO, al hacer agua. ¿Ya se pregunta el pueblo, quién, como Presidenta de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz o Claudia Sheinbaum Pardo, hará el mejor frente en materia de seguridad, para combatir y eliminar la interminable ola de delitos, violencia y extorsiones que acecha a todo el país?

Que el encuentro de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en Tercer Grado, Televisa, se vio opacado por la forma atípica de ser tan complacientes del conductor y los participantes, las redes sociales dieron cuenta de las consecuencias y desconfianza entre memes, burlas y risas.

Que quién sabe hacia dónde va Jorge Álvarez Máynez, se pregunta la militancia de MC toda vez que ni su suegro Rubén Aguilar está convencido de un posible triunfo. Y muy mal le pintó la semana en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Que Santiago Taboada Cortina, mejor conocido en la CDMX como el joven político de las realidades, ha logrado que en Morena estén hechos bolas con respecto al posible triunfo de su candidata Clara Brugada Molina.

Que Manlio Favio Beltrones Rivera, en la entidad sonorense inundó las redes sociales en su favor: Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, WhatsApp, el respaldo de porras y aplausos fue abrumador por la incorporación de militantes del más alto nivel del PVEM a su candidatura al Senado de la República.

Que Aleida Alavez Ruiz después de venir realizando una campaña novedosa y de propuestas reales en la demarcación Iztapalapa de la CDMX se siente segura del respaldo y apoyo de las y los iztapalapenses por lo que en MORENA-PT y PVEM, están tranquilos de lograr un triunfo contundente.

Que Carlos Orvañanos Rea, candidato por PAN-PRI-PRD a la alcaldía Cuajimalpa CDMX, promete llevarse de calle una victoria rotunda. Pues Orvañanos Rea encontró en la demarcación la forma en que puso a bailar a MORENA-PT y PVEM al son que les dirigía.

Que Gabriel Del Monte Rosales, candidato por el PAN-PRI-PRD en la afamada Alcaldía de las Trajineras, Xochimilco, CDMX, en esta ocasión quedará victorioso y no permitirán que se las vuelvan a quitar, aseguran las y los ciudadanos en Xochimilco.





