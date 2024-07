¡Ayúdame, Virgen de Guadalupe, a encontrar al o los culpables!

Voces, el impacto del llanto de madres y familiares por desapariciones y muertes de miles y miles de niñas, niños, jovencitas y jóvenes en diversas entidades del país ha sido tan grande en la sociedad mexicana que manifiestan que el grito de “YA BASTA” no fue suficiente, no funcionó, los secuestros masivos en diversas regiones del país están sucediendo más frecuentemente y por ende las comunidades huyen para evitar desapariciones, reclutamientos y la muerte. Los límites de inseguridad en el país se han rebasado en las últimas semanas, después de la obscuridad se espera sólo un milagro ya que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no pudieron con el paquete tan cacareado en la promesa de un país seguro. Al grito de sálvese quien pueda, sólo queda “Ayúdanos Virgen de Guadalupe”.

Que J.D. Vance, su posicionamiento lo está logrando, jugando con México, miserabilismo le llaman los analistas político-electorales de los Estados Unidos de América (EUA). Vance le apuesta por los pleitos intestinos y la incompetencia de su adversario, poner fin a la pretendida de Joe Biden de lograr su segundo cuatrienio. El beneficio para Vance es la situación centrada en México y Estados Unidos de América, sin embrago la buena estabilidad político-social de México como resultado de la elección y triunfo presidencial de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo no harán que Vance pueda lograr desestabilizar a México.

Que Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, se lleva porras y aplausos en redes sociales Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, WhatsApp por la designación de la exempresaria, Josefina Rodríguez Zamora como próxima Secretaria de Turismo. El efecto fue completamente positivo pues tranquilizó a los inversionistas del turismo nacionales y extranjeros.

Que Manlio Favio Beltrones Rivera fiel a su discreto estilo personal de entender la política partidista se siente tranquilo y seguro al escuchar las declaraciones de Alejandro Moreno Cárdenas que amaga con expulsar del PRI a críticos de su gestión.

Que en Estados Unidos de América (EUA) no están preocupados por los próximos resultados electorales del 28 de julio hacia la presidencia de Venezuela, en todo caso esperan lo que críticos analistas político-electorales han pronosticado.

Que Félix Salgado Macedonio comentan sus más allegados en Guerrero, se prepara para la próxima elección de gobernador de su entidad natal. Ante esto hay quienes se preguntan si conseguirá el visto bueno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, próxima presidenta de México, así como el beneplácito del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quién le tendrá que dejar libre la cancha.

Que todo parece indicar que el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel Torruco Garza, será quien reciba la CONADE de Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Que quienes están a la espera del gabinete ampliado de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo son; Esthela Damián, Diana Alarcón, Olivia Salomón, Néstor Vargas Solano, Alejandro Ojeda Anguiano, Benita Hernández Cerón, Olivia Sánchez Sandín, Lorena Villavicencio Ayala, Paola Félix Díaz.

