¡Al rescate de México: Claudia Sheinbaum!

Voces, valor le pedimos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, y a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos dé consuelo para perdonar. Hay luto en nuestras almas, madres y familiares por desapariciones y muertes de miles y miles de niñas, niños, jovencitas y jóvenes. Siempre estarán con nosotros en nuestras mentes. "Era mi alma mi ilusión, mirando llevar sus libros, mi esperanza". En nuestros corazones hay heridas que nunca podrán sanar. Ponemos agua bendita en nuestros labios para que nuestro clamor y petición se haga realidad. La esperanza va muriendo al no ver aplicar la ley y encontrar responsables. No queremos ver un México pensando solo en su suerte, ya se nos fueron y no volverán pero no aceptamos que siga en impasse el gobierno. Doctora Sheinbaum Pardo, mirándonos a los ojos no le temblará la mano para actuar aplicando la ley. No deje sufrir a más familias, queremos amanecer con un nuevo México, sólo en usted corresponde actuar, la queremos tal y como es, salve a México.

Que Kamala Devi Harris, por el emotivo e inesperado respaldo que está obteniendo entre los ciudadanos de Estados Unidos de América, ha logrado en Donald Trump y J.D. Vance perder en gran escala posicionamiento. Por lo que de acuerdo a los analistas político-electorales en esta ocasión se les está agotando el tiempo no están logrando su objetivo, van hacia el abismo en caída libre, Trump y Vance.

Que Marcelo Ebrard Casaubón, próximo Secretario de Economía en México, se puso un traje que no era para él, vaya que están hechos bolas, los internautas en las redes sociales Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, WhatsApp que no perdonan nada ni a nadie le respondieron, que el traje que aventó Trump no era para él, pero que bien le quedó ni mandado hacer a la medida.

Que en Estados Unidos de América (EUA) y países Europeos están preocupados por las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros: “baño de sangre” si los partidarios oficialistas no garantizan la victoria el 28 de julio.

Que México prende las alarmas en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ONG’s Nacionales e Internacionales por el triste y vergonzoso desplazamiento forzado de cientos de familias indígenas mexicanas que huyen de Chiapas, México a Guatemala.

Que Samuel Alejandro García Sepúlveda gobernador de Nuevo León, en esa actitud de embelesamiento que le caracteriza anda mal y de malas, sin duda la sorpresa le llegó hasta sus vacaciones en el continente Europeo, Turquía. Mientras Elon Musk CEO de la compañía Tesla declaraba durante una teleconferencia “Tenemos que ver lo que pasa con la elección presidencial en Estados Unidos, Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México, así que no tiene sentido invertir mucho en México si eso va a pasar”. Los regiomontanos tunden a García Sepúlveda y le anuncian “ya no es necesario que regreses a seguir como gobernador”.

Que Juan González Olvera se llevó un nuevo periodo al cargo de líder seccional 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), humildad, sencillez, unidad y lealtad son la característica principal que distingue a González Olvera.

Publirrelacionista

luis-fernando-1961@hotmail.com