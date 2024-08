¡Por la medalla de oro: Claudia Sheinbaum Pardo, gobierno confiable; Kamala Davis Harris candidata confiable!

Voces, México necesita integrarse al nuevo gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) en enero de 2025, redefinir programas y acciones por una confianza mutua. Los Estados Unidos de América (EUA) abrieron al final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador una extraña desconfianza que sin duda alguna la presidenta electa de México, la doctora Sheinbaum Pardo con esa habilidad e inteligencia que le caracteriza sabrá anteponer a su gobierno como ejemplo de confianza, particularmente revisar y actualizar el estado de la relación bilateral en los temas relacionados con el desarrollo económico, el comercio, la seguridad y la migración. Seguramente la doctora Sheinbaum Pardo dará pasos concretos para asegurar que la frontera que se comparte sirva a los intereses humanos y económicos de ambos países respetando sus leyes. Hablar en términos jurídico-políticos concretando acuerdos de un Estado Mexicano moderno, el Estado de Derecho. Se augura que en noviembre próximo, posterior a las elecciones de Estados Unidos de América (EUA) los dos países lleguen a un acuerdo preliminar.

Que aunque usted no lo crea, en Sinaloa todo mundo a correr por la gran nota que circulaba en los principales medios de comunicación del país sobre la captura, secuestro o entrega de Ismael “el mayo Zambada” en Estados Unidos de América (EUA). Se afirmaba entre la población sinaloense, el gigante “el Mayo” perdió la pelea ante los gringos, a partir de este momento no salir de sus casas si no es necesario. Saldos contradictorios, triangulaciones y gran hermetismo de los gobiernos de México y Estados Unidos de América (EUA).

Que Nicolas Maduro Moros “salga de Venezuela”, surge la protesta masiva contra lo que llaman el “fraude electoral de la historia”, indignación que cimbró a miles de venezolanos, se manifiestan en las capitales y provincias. Grupo de militares desertores divulgan videos de apoyo a la población civil contra el gobierno de Maduro Moros quien ha mantenido un discurso de mano dura frente a los ciudadanos venezolanos. Maduro Moros advierte que convocará una “nueva revolución” si el “imperialismo norteamericano” lo obliga.

Que Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está de acuerdo en que el pueblo debe estar involucrado en el proceso de elección de los jueces, magistrados, ministros y para el nombramiento “la insaculación” es una forma, hay muchas más, imaginación es lo que se debe buscar. Por el lado del Consejo de la Judicatura Federal opinan que el famoso “sabadazo”, como lo llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, es falso, pues en su informe de las “liberaciones” muestran que el 85% se dan entre semana.

Que las redes sociales Facebook, X (Twitter), Instagram, TikTok, WhatsApp que no perdonan nada ni a nadie, les respondieron a los cibernautas interesados en saber cómo llegó Ismael “el mayo Zambada” a Estados Unidos de América (EUA) desde México, muy sencillo a la antigüita y a la segura, el FBI y la DEA lo trasladaron en “burro” con su clásica socorrida carga de aguamiel (pulque) para la sed y así evitar los permisos y radares gubernamentales.

