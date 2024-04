El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Coalición "Va X La CDMX", Santiago Taboada, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) aplicó medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por -presuntamente- intervenir en el proceso electoral de la Ciudad de México.

En entrevista en el Mercado 24 de Agosto, de la alcaldía Benito Juárez, acompañado por los candidatos Luis Mendoza y Federico Döring, Taboada sostuvo que el INE les dio la razón y le pide al primer mandatario dejar de meterse en la elección local.

“El INE acaba de confirmar que el presidente López Obrador tiene que bajar esa mañanera y se tiene que dejar de meter en la elección de la Ciudad, se saben perdidos y aquí está, nos dan la razón. El presidente tiene que dejar de hablar de lo que quiere hacer en la Ciudad y que no hizo durante 27 años”, apuntó.

En la mañanera del pasado 24 de marzo, el mandatario habló sobre lo que se haría en Iztapalapa, por lo que el abanderado del PAN, PRI y PRD interpuso una queja.

En otro tema, Taboada Cortina precisó que no solicitará protección especial porque no confía en el Jefe de Gobierno, Martí Batres, y porque los vecinos lo cuidan.

“Yo no confío en el Jefe de Gobierno, yo estoy muy contento por que aquí en la Ciudad de México la gente y el pueblo nos cuida. He estado en Tláhuac, Iztapalapa, he estado en Milpa Alta, Xochimilco en Venustiano Carranza y yo le agradezco mucho a esa gente y a esos vecinos que nos están cuidando y apapachando, aunque nos damos apretones de cariño”, aseveró.

Asimismo, comentó que no había tenido actividades porque ha sostenido reuniones con varios liderazgos que se han sumado a su campaña, “incluso algunos que estuvieron con Clara Brugada en el evento vacío del lunes”.

Calificó como positivo y muy bueno su primer mes de campaña. “Como lo dijimos este primer mes era para consolidar una tendencia, la tendencia en ascenso de esta campaña y precisamente lo vemos reflejado en las necesidades que tienen muchos de estos liderazgos de sentarse con nosotros para sumarse a este proyecto”.

