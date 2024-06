A cumplir con México

Este 2 de junio es otro de esos días históricos para México. Día de elecciones federales con las que quedará marcado nuestro país en todos los sentidos. Por eso es importantísimo que ejerzamos el derecho que se nos ha otorgado, pero que además es una obligación para hacerlo con responsabilidad.

Votar es una más de las maneras que tenemos para mostrar nuestro interés porque el país tenga un buen futuro. Cada quien tendrá su manera de pensar lo que es mejor y por supuesto que se respeta en todos los niveles.

En el caso del deporte, más allá de la politiquería que tanto daño le hace cuando las autoridades no se ponen de acuerdo, nuestros atletas que son elegibles para emitir su voto, también deben hacerlo.

Pensar en que un país puede cambiar sin que ejerzamos ese derecho/obligación, entre otras acciones que debemos hacer día a día, es como esperar que podemos arreglar nuestro futuro y el de nuestras futuras generaciones esperando a que nos caigan millones de pesos del cielo.

Mejorar el país es algo que se debe trabajar, que se debe construir poco a poco y el voto es el cimiento de lo que viene para los próximos seis años. Sé que en muchos casos puede existir desánimo por tantas cosas que han sucedido a lo largo de la historia, pero no nos dejemos caer.

Como mexicanos debemos siempre de tratar de impulsar a nuestro país, debemos siempre hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner ese granito de arena, que poco a poco ayude a levantarlo, porque después no se vale solamente quejarse y quejarse de las cosas que no se hacen cuando nosotros tampoco realizamos lo que nos toca. Es justo como en el deporte, si no se trabaja día a día, si no se entrena, si no se capacita uno, si no realiza lo que le toca día a día no se pueden obtener los éxitos; es lo mismo en la sociedad y este domingo lo que nos toca es votar, es lo único que debería estar en nuestra mente sin importar por quién o bajo qué ideología. Hay que votar para después que nuestras quejas no sean sin sentido, cuando después las cosas no nos parecen.

Sé por ejemplo que muchos deportistas jóvenes, quienes votarán por primera ocasión en su vida, están emocionados y esa emoción por supuesto que es positiva porque ya se sienten parte de esa sociedad que tiene la posibilidad de decir que es lo que les gusta o les gustaría para el futuro de nuestro país. Y así nos debemos sentir todos, así debemos verlo todos, no importa la edad, ellos están emocionados porque es la primera vez que votan, pero los que ya lo hemos hecho en muchas ocasiones y hemos visto pasar tantos y tantos personajes en diferentes cargos políticos a lo largo de nuestra vida, debemos de mantener esa responsabilidad y hasta esa emoción de pensar que nuestro voto es importante para lo que viene en nuestro México.

Insisto, la jornada de este domingo debe de vivirse con respeto, pero también con mucha responsabilidad, que quien sea el responsable de garantizar la seguridad para los votantes lo haga, ya que ese es su trabajo, y la sociedad, de nuestra parte, lo que tenemos que hacer es salir a ejercer ese voto, ya que lo que tenemos que hacer como sociedad es cumplirle a México.