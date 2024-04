El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, prometió aportar un peso por cada peso que invierta la alcaldía Miguel Hidalgo para el mejoramiento de escuelas públicas de nivel básico.

Al asistir a un evento de campaña de Mauricio Tabe, quien busca la reelección en la Miguel Hidalgo, Taboada Cortina dijo que las y los niños merecen escuelas dignas y de calidad.

“Por cada peso que inviertas a una escuela pública de Miguel Hidalgo, desde el Gobierno de la Ciudad, yo le voy a poner otro. Vamos a arreglar todas las escuelas públicas de la Ciudad de México, vamos a arreglar todos los kínder, vamos a arreglar las primarias, vamos a arreglar las secundarias, eso es lo que necesitan nuestros niños, tener escuelas dignas con baños, arcotechos, pizarrones, realmente lugares en los que puedan aprender”, sostuvo.

De igual forma, dejó claro que el cambio viene y Miguel Hidalgo se defiende.

"Juntos vamos a lograr que a Miguel Hidalgo le vaya muy bien, a Miguel Hidalgo con Santiago Taboada le va a ir muy bien porque queremos seguir apoyando a las mujeres, porque queremos impulsar el salario rosa para todas las mujeres de esta Ciudad, porque como lo hizo Mauricio Tabe, vamos a rescatar todas las estancias infantiles en la Ciudad de México, vamos a rescatar las escuelas de tiempo completo, vamos a regresar el Médico en Tu Casa y las medicinas gratuitas", aseveró.

De igual forma, Santiago Taboada se comprometió a que en ninguna alcaldía faltará agua, pues repararán las fugas, captarán agua de lluvia y habrá tratamiento del vital líquido.

Las 5 de Tabe

Al respecto, Mauricio Tabe aseguró que los días de este sexenio de las muertes están contados, pues ganarán la Jefatura de Gobierno y la presidencia con Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez, respectivamente. “El cambio viene con Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez”.

Asimismo, recordó que hace tres años lograron lo que pocos creían y le ganaron al dinero y al poder porque había, como hoy, ánimo, convicciones y michas ganas de cambiar.

“Logramos poner a Miguel Hidalgo como lo mejor de la Ciudad de México para ser una de las tres alcaldías más seguras de la Ciudad, la que puso primero a las mujeres y a las jefas de familias en todos los programas sociales”, apuntó.

En este sentido, subrayó que no terminaron los programas sociales, como se auguraba, y que al contrario, los fortalecieron, pero sí terminaron con los “corruptos de Morena” que los operaban. De igual forma, destacó que se convirtieron en la capital de la reactivación económica, y tiene los mejores parques y jardines de la Ciudad.

También dijo que no le dieron la espalda a las colonias populares ni a las Unidades Habitacionales, como la de Marina Nacional, en donde se realizó el evento, en donde “pueden constatar que con hechos Miguel Hidalgo es hoy lo mejor de la Ciudad de México”.

“Vamos a defender Miguel Hidalgo, vamos a defender los logros, vamos a defender la Ciudad de México y vanos a defender a México de estos gobiernos de la mentira y la muerte”, aseveró.

Subrayó que el cambio viene en la Ciudad y dijo que actualmente Taboada es el favorito en la mayor parte de las alcaldías. “Aquí traemos una ventaja muy importante y no van a regresar, a lo que hace tres años la gente les dijo ‘adiós’, no van a regresar, pero no nos podemos confiar”.

En este sentido, le pidió a las y los vecinos cinco coas: promover entre amigos y familiares, a través de los grupos de WhatsApp, la red de Defensores de la Ciudad de México; anotarse para cuidar las casillas y defender los votos; defender la campaña del cambio en todas las redes sociales “no nos podemos quedar callados”; colocar el mayor número de calcomanías y lonas en las casas y autos; y acompañar los recorridos de campaña.

