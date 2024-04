El jefe de Gobierno, Martí Batres, demuestra autoritarismo y desesperación al impugnar las medidas cautelares que le impuso el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por presuntamente inmiscuirse en las campañas electorales.

Lo anterior lo consideró el candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, quien precisó que también otra muestra de miedo es que buscaron encarcelar a su coordinador de campaña, Federico Döring.

“Lo púnico que demuestran es un talante autoritario, lo único que demuestran es que están desesperados y que se quieren meter a la elección, y nosotros lo dijimos, no nos extraña del jefe de Gobierno porque la gente no cambia, lo he dicho muchas veces, los porros no cambian, pero nosotros no lo vamos a dejar de señalar porque nosotros creemos en la democracia y en las instituciones, ahí es donde deben vestirse esas quejas”, dijo.

Y añadió: “Lo más grave de todo esto es que el Consejero Jurídico amenaza prácticamente a mi coordinador de campaña conque va a iniciar un procedimiento penal contra él, simple y sencillamente por haber solicitado ante el Instituto Electoral medidas cautelares contra el Jefe de Gobierno; entonces, lo único que demuestran es que están desesperados y ahora simple y sencillamente por decirles que están infringiendo la ley, el Consejero Jurídico quiere iniciar un proceso penal contra mi coordinador de campaña”.

En este sentido, dijo que mientras más se acerque su triunfo “más desesperados y más idioteces van a hacer”.

Asimismo, en entrevista tras realizar una asamblea en la alcaldía La Magdalena Contreras, dejó claro que el no va a eliminar ningún programa social, y que incentivara con mapas inversión a las y los alcaldes que lo hagan bien en materia de seguridad, agua y apoyo hacia las mujeres.

Durante su mensaje en esta asamblea, que fue el arranque formal de campaña del candidato a alcalde, Luis Gerardo Quijano, Santiago Taboada se comprometió a duplicar las patrullas que se adquieran en la alcaldía.

En materia de agua, expuso que van a cuidar el único río vivo que hay en la Ciudad y que se encuentra en La Magdalena Contreras; además de reparar las fugar para evitar que 40% del agua se pierda. En materia de movilidad, el abanderado del PAN, PRI y PRD se comprometió a ampliar el Metro de Barranca del Muerto a San Jerónimo, y traer dos líneas más de RTP a la demarcación.

