Con la promesa de construir una CDMX “cosmopolita”, con apoyo a las clases medias y en la que se combata las desigualdades, Clara Brugada, candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por Morena, PT y PVEM, enumeró algunas de sus propuestas en materia de economía y desarrollo social durante el primer debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

En su primera intervención de la noche, de dos minutos, la candidata a la Jefatura de Gobierno, lanzó un mensaje contundente en contra de su contrincante de la alianza “Va por la CDMX”, conformada por PAN, PRI Y PRD, Santiago Taboada, a quien señaló por estar respaldado por “tres partidos de corrupción en un sólo candidato”.

En su segunda intervención, la candidata advirtió “está ciudad tiene esperanza y optimismo; a ustedes se les cayó el negocio del Cártel Inmobiliario; a ustedes se les cayó hace poco cemento encima del Metro; a ti se te está cayendo la candidatura, vas perdiendo, y así te vas a quedar”, señaló.

En cuanto al primer tema del debate “Desarrollo Humano, Estado de Bienestar y Política Social” la candidata afirmó que quiere hacer “una ciudad de 10”.

En este sentido, precisó algunas de sus propuestas como la construcción de un sistema público de cuidados; 100 nuevas Utopías en la CDMX, apoyo a las personas con discapacidad, acciones de vivienda y apoyos desde la cuna hasta los 25 años; y una ciudad libre de violencia hacia las mujeres.

“Vamos a tener una ciudad de 10”, señaló.

En respuesta a los señalamientos de su contrincante Santiago Taboada, la candidata aseveró: “a mí me parece que hablar tan mal de Iztapalapa se oye a clasismo; se oye a que la cuarta parte de esta ciudad no está siendo bien dimensionada; yo la verdad amo a toda la Ciudad de México y todas las desigualdades que hay que son históricas, la Benito Juárez que es una zona muy buena, con buen desarrollo, no por la gestión de Taboada ni de los panistas; tiene que ver con un desarrollo en la ciudad de hace mucho tiempo”.

En una de sus intervenciones, Brugada Molina aprovechó sus minutos para enlistar lo que llamó “las cinco verdaderas de Taboada”: recortó 60% de las famosas estancias infantiles; creó una mafia de corrupción, conocida como Cártel Inmobiliario; reprobó en transparencia; no construyó un sólo metro de obra pública nueva, cuando ella, dijo, construyó un millón de metros cuadrados; y, un gobierno machista, pues advirtió que desde hace 24 años que el PAN lleva gobernando Benito Juárez, no se ha permitido que una sola mujer encabece el gobierno.

En cuanto al segundo tema de la noche “Crecimiento, Desarrollo Económico y Finanzas Públicas”, la aspirante resaltó que la CDMX es la ciudad con la economía más importante del país, con un importante crecimiento económico en los últimos años (del 3%) y mayor seguridad. Ante esto, se comprometió a construir una ciudad de clases medias, que combata desigualdades, “una ciudad para ti, para que tus sueños se hagan realidad y eso lo vamos a hacer”, se dirigió a las y los capitalinos.

En esta materia, y con la frase “en economía vamos bien y vamos a ir mejor” la candidata enumeró 10 propuestas para impulsar la economía de la capital del país: en primer lugar, señaló hacer una ciudad favorable a la inversión; continuar con finanzas públicas sanas; impulsar nuevos motores de la economía para su crecimiento, entre ellos electromovilidad, servicios digitales, industrias; certeza jurídica para la inversión nacional y extranjera; continuar con la estrategia de reducción de trámites que implementó la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que de ganar la Jefatura de Gobierno, implementará una sola ventanilla para los negocios y una sola para el desarrollo inmobiliario; apoyo a la economía social y solidaria; apoyo a la micro y pequeña industria y a los emprendedores; apoyo a los productores y creación de un plan económico metropolitano.

En su conclusión, la candidata aseveró que la elección del próximo 2 de junio es muy clara, pues sólo hay dos opciones: honestidad o corrupción; la visión de los que mienten y calumnian, que “sólo tienen cabeza para sus negocios y sus intereses”,

Aprovechó para señalar nuevamente a su contrincante del PAN, PRI y PRD, a quien señaló por corrupción.

“Se llama corrupción, se llama Taboada Gate, ese es Santiago Taboada, o simplemente como han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez: Santiago-tajada”, dijo.

Finalmente, se pronunció por hacer una ciudad cosmopolita, y finalizó: “ellos siempre han gobernado para ellos mismos, yo voy a gobernar para ti”.

