Omar García Harfuch encabezó su primer acto público frente a vecinos de la alcaldía Tláhuac como aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México, en donde resaltó continuidad a los proyectos de la exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, trabajar brechas sociales e incrementar proyectos, y destacó que en la policía también hay personas que se desarrollan bajo los principios de izquierda y no solo en el discurso.

“En la policía hay miles de hombres y mujeres que se desarrollan bajo los principios de izquierda, mucho más que mucha gente que solo lo vive en el discurso”, dijo.

En un evento en el salón Ejidal El Circo de la Comisaría Ejidal en Tláhuac, arropado por integrantes de los 7 Pueblos Originarios y vecinos de la demarcación, el aspirante pidió a los asistentes a que tuvieran seguridad de que va a asumir las responsabilidades “siempre con compromiso absoluto” tal como lo hizo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre la arenga, aplausos y porras como “es un honor estar con Harfuch hoy”, el exjefe de la policía reconoció que cuando llegó al gobierno de la ciudad para encabezar los trabajos de seguridad, la capital del país pasaba por un proceso en donde se cometían muchos delitos, que hoy están a la baja.

“La ciudad estaba atravesando por un momento delicado de seguridad con muchos homicidios, robos, extorsiones, etc. No estamos diciendo que ya no ocurran estos delitos, por su puesto que ocurren, nada más que deben de saber qué ocurren menos de la mitad”, expresó.

En la alcaldía, en donde como secretario de seguridad encabezó la desarticulación de células criminales y líderes del Cártel de Tláhuac, resaltó que la seguridad no solo es con fuerza, por lo que enfatizó que seguirá concentrándose en atención a las causas.

“Comparto la idea de que las sociedades con mayor bienestar son en las que se combate a la pobreza y se lucha para disminuir las brechas de desigualdad, en eso estamos convencidos y en eso vamos a trabajar”, aseguró.

García Harfuch mencionó que el ejercicio de poder solo tiene sentido si es para ayudar a las personas, por lo que adelantó que incrementará proyectos y retomará otros, para sumar más resultados para la ciudad.

Luego del discurso de cerca de 7 minutos, los asistentes dejaron sus asientos para buscar, acercarse al aspirante, y poder sacarse una foto con él.

También se observó cómo le entregaban papeles, y le comentaban cosas una vez cerca, sin que hubiera algún despliegue de seguridad en específico.

