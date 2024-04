Ixtapaluca, Estado de México.—La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso que en caso de llegar a la Presidencia de México, extenderá el Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha hasta Ixtapaluca.

Cabe mencionar que el Trolebús Elevado Chalco-Santa Martha es una obra tripartita porque los recursos los otorga el Gobierno de México y al finalizar el proyecto, la cual se prevé que esté lista a finales de 2024, el Gobierno capitalino se encargará de su operación.

A principios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acompañados del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, realizaron una supervisión en la zona de Chalco para revisar los avances de las obras del Trolebús Elevado que correrá de ese municipio mexiquense a Santa Martha Acatitla.

"Vamos a fortalecer el transporte público, seguro y accesible para el Estado de México, y la Zona Metropolitana, uno de ellos es el Trolebús Elevado, le preguntaba ahora a Martha (Guerrero); hay un Trolebús que va a salir desde Chalco, no solo hasta Santa Martha porque toma el Trolebús Elevado de la Ciudad (de México) hasta Constitución de 1917 en la Ciudad de México, le preguntaba qué tan difícil es traer el trolebús elevado aquí a Ixtapaluca, y me dijo: "No, no es difícil". Así que lo vamos a traer aquí a Ixtapaluca", dijo Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, la abanderada presidencial se comprometió a guardar el legado del presidente López Obrador, ya que aseguró que es una "mujer de una palabra".

Añadió que pese a la guerra sucia y calumnias, se ha mantenido adelante por el amor al país.

"Vamos a guardar el legado del presidente, y les puedo decir que igual han tratado de calumniarnos de hacer guerra sucia contra nosotros, pero no han podido porque somos de una pieza y a mi lo que nos sostiene es el amor al pueblo de México", mencionó.

