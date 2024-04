La Magdalena Atlicpac, Estado de México.—La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que las mujeres de la 4T tienen las causas del pueblo de México, y que esto es la diferencia entre las "mujeres conservadoras".

"Luchamos por la defensa de la democracia, luchamos también por la defensa de las libertades en nuestro país, luchamos por las mujeres y juntas somos una gran fuerza de nuestro movimiento, pero también tenemos las causas del pueblo de México, esa es la diferencia entre las mujeres transformadoras y las mujeres conservadoras", aseguró.

En un encuentro con mujeres del Estado de México, Sheinbaum también dijo que lo que las distingue es el llamado humanismo mexicano, además de ser honestas.

Lee también Dictan sentencia de cinco años de prisión a exmilitar por robo a la Casa de Moneda

"Lo he dicho muchas veces, no llego yo, llegamos todas, y no sólo llega nuestra generación, llegan nuestras ancestras y llegan nuestras hijas, llegamos las mujeres ha gobernar a México, pero con un espíritu y una visión que se llama el humanismo mexicano, eso nos distingue, somos mujeres pero de la cuarta transformación y somos mujeres honestas y humanistas", indicó en compañía de Martha Guerrero, dirigente estatal de Morena.

Aseguró que la oposición no defiende la causas de las mujeres, y recordó a Vicente Fox por decir que las mujeres eran "lavadoras de dos patas" y hablar del "viejerio", pero que ahora las mujeres son el impulso para la transformación.

"Del otro lado nadie puede decir que es un honor estar con Fox, Calderón, Peña Nieto. Ahí está la diferencia, nosotros somos un proyecto de transformación de toda la vida pública. Del otro lado hay mentira, del otro lado se visten, se disfrazan de que defienden al pueblo de México, pero es falso, es un disfraz que se ponen", declaró la abanderada presidencial.

Lee también “A México se le respeta”: AMLO dará a conocer imágenes del interior de la embajada mexicana en Ecuador

Durante el evento, Claudia Sheinbaum propuso el programa para mujeres de 60 a 64 años de edad, centros de educación inicial para los hijos de madres trabajadoras, impulsar en la construcción la igualdad sustantiva, la ley el agresor salga de casa, así como otras acciones.

Antes de iniciar el encuentro con mujeres, llegaron integrantes del colectivo "No más presos inocentes", quienes pidieron diálogo con la candidata presidencial, así como entregarle una solicitud, misma que fue entregada a su equipo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul