Hermosillo, Sonora.- "Hay que serenarse", dijo la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ante la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a excolaboradores de Arturo Zaldívar, miembro del equipo de la abanderada presidencial.

Señaló que investigaciones no ayuda a México si es que el objetivo es avanzar conjuntamente hacia adelante.

Sheinbaum aseguró que la investigación tiene un objetivo político, pero pidió serenarse ante esta acción, ya que van arriba en las encuestas.

Lee también Claudia Sheinbaum: destapa a Rogelio de la O para continuar en Hacienda

“Es evidente que es una investigación que tiene un objetivo político porque la investigación viene de una denuncia anónima, díganme ustedes en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuándo habían iniciado investigaciones a partir de una denuncia anónima en 24 horas?.

Yo creo que hay que serenarnos todos, vamos arriba en las encuestas, vamos a ganar el 2 de junio y vamos a hacer un buen gobierno, vamos a sacar adelante a nuestro país, entonces generar estas investigaciones no ayuda a México. Si el objetivo es avanzar conjuntamente hacia adelante, ¿cuál es el sentido de generar estas investigaciones que tienen un sustento político y de utilizar a una institución como la Suprema Corte de Justicia para la Nación para este objetivo?".

Agregó: "Como diría, mi querido Solín: tranquilidad, paciencia. Mientras no se demuestre que alguien tiene algún problema con la justicia…o no es el sustento de nuestro sistema jurídico? ¿O ya los medios de comunicación van a sancionar a una persona y ahora se convirtieron en jueces? ¡No! Por eso digo que hay que serenarse, tranquilos, no pasa nada”.

Lee también Claudia Sheinbaum se lanza contra la Corte por investigación a excolaboradores de Zaldívar; "no a la persecución política", dice

En ese sentido, la exmandataria criticó que un juez le determinó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, autor de la denominada verdad histórica, y aseguró que el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador va a dar resultados en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde señaló que si quedan pendientes, los van a resolver, esto después de que un juez determinara prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, autor de la denominada verdad histórica.

"Es otro de los casos en donde un juez determina, por encima, de lo que había planteado la Fiscalía que era la prisión domiciliaria. Estoy convencido de que el Presidente, porque lo ha dicho, va a dar resultados sobre la investigación de los 43 de Ayotzinapa y si de todas maneras queda algo pendiente, nosotros lo vamos a continuar", aseguró Sheinbaum.

Lee también Álvarez Máynez acusa al PRI de bajar la canción “Presidente Máynez” de Spotify

Cabe destacar que el 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fue víctima de desaparición forzada.

























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot