La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, catalogó como venganza y persecución política contra Arturo Zaldívar, integrante de su equipo, la presunta investigación contra él que ordenó la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, contra sus excolaboradores.

"¿Cómo una investigación de la Suprema Corte que se traduce, aún no sale un comunicado formal de la Suprema Corte, pero de ser así con base en una denuncia anónima de la Suprema Corte que lleva nombre y apellido no solo al exministro Arturo Zaldívar sino otros jueces si es totalmente fue de derecho, lo que queremos es que se dedique a la justicia, no a la persecución política", mencionó.

Tras un mitin, Sheinbaum aseguró que la denuncia contra Zaldívar no tiene sustento, pero que va contra jueces que han estado aprobado proyectos con base en la ley que hace la cuarta transformación.

"(...) no hay nada más autoritario que perseguir jueces por su decisión honesta, hay que ver cómo avanza esto, pero sería un antecedente terrible. Parece una venganza en efecto, parece una venganza, por eso nuestra propuesta de reformar el Poder Judicial porque es mejor la democracia, siempre es mejor", comentó Sheinbaum.

La candidata presidencial mencionó que la Suprema Corte debe reaccionar de seguir con la denuncia, ya que debe ser democrático.

"Yo espero que la Suprema Corte reacciones porque de seguir con esta actitud donde ahora son legislativo, perseguidores pues no puede ser un Poder judicial en un país democrático así".

Claudia Sheinbaum, catalogó como venganza y persecución política contra Arturo Zaldívar, integrante de su equipo, la investigación que ordenó la ministra Norma Piña

Arturo Zaldívar agradece apoyo de Claudia Sheinbaum

A través de su cuenta de X, el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, agradeció a la candidata presidencial de Morena el haberse pronunciado en contra de la investigación a sus excolaboradores y declaró que es un honor seguir caminando a su lado, como parte de su equipo.

